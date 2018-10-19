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(Görüntülü) Atiker Konyaspor 3 eksikle çalıştı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- Atiker Konyaspor'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor

19 Ekim 2018 19:04

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- Atiker Konyaspor\'da Çaykur Rizespor maçının hazırlıkları sürüyor. Spor Toto Süper Lig\'i 9\'uncu haftasında pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Kayacık Tesisleri\'nde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana apandisit ameliyatı olan ve tedavisi süren Ali Turan, aktif dinlenme yapan Paolo Hurtado ve Abdou Razack Traore katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 5\'e 2 yapılan pas çalışmasıyla devam etti. Yeşil beyazlılar iki gruba ayrılarak yaptığı savunma-hücum organizasyonunun ardından çift kale maç ile antrenmanı tamamladı.

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