(Görüntülü) Atiker Konyaspor - Beşiktaş maçının ardından

İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ / KONYA (DHA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, şampiyon olmak isteyen bir takım olarak 2 puan kaybettiklerini belirterek, \'\'Sayısal eksiklik olsun, olmasın her maçı kazanma anlayışımızı yansıtmamız lazım\'\' dedi.



Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu. Kazanabilecekleri maçta 2 puan kaybettiklerini belirten Güneş, \'\'Sayısal eksiklik olsun, olmasın her maçı kazanma anlayışımızı yansıtmamız lazım. İkinci yarı daha karakterli oyun ortaya koyduk. Bütün oyuncuları tebrik ediyorum. Pozisyonlar bulduk. Goller de bulduk. Rakip son dakika golü buldu\" ifadelerini kullandı.



Gündüz U21 takımları arasında oynanan maçın ardından çıkan gerginliğin sorulması üzerine Güneş, hiçbir takımı suçlamak istemediğini ama 50 yıldır futbolun içinde olduğunu ve değişen hiçbir şeyin olmadığını söyledi.



Maçta çok sayıda sarı kart görülmesinin sorulması üzerine, bu konu hakkında bir şey söylemeyeceğini ifade eden Güneş, \'\'Ben bir şey konuşmak istemiyorum. Keşke kazanabilseydik. Şartlar ne olursa olsun, 10 kişi olalım veya olmayalım kazanmamız gerekir\" dedi.



RIZA ÇALIMBAY: \"İLGİNÇ MAÇ OLDU\"



Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise ilginç bir maç olduğunu belirterek, “Güzel ve ilginç bir maç oldu. Bu hafta baya ilginç maçlar yaşandı. Maç başladıktan sonra Beşiktaş 10 kişi kalınca çok büyük avantaj yakaladık. Bunu iyi kullandık. Çok pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik\" diye konuştu.



Deplasmanda çok gol atan bir takım olduklarını belirten Çalımbay, “Fenerbahçe maçı hariç gol atamadığımız maç yok. Gol yemediğimiz maç da yok. Bugün bir sürü net pozisyon vardı ama değerlendiremedik. Neticede çok iyi kontra atağa çıkan bir takım var. Penaltıyı kaçırdık. Net pozisyonları kaçırdık. Yine de ne olursa olsun son dakikaya kadar maçı bırakmadık\" dedi.



Takımın mücadelesinden memnun olduğunu belirten Çalımbay, \"Sadece bu maç için değil diğer maçlarda da son pasları değerlendiremiyoruz. Çalışarak onları atlatacağız\" açıklamasını yaptı.