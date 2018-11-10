(Görüntülü) Ata'yı anlamak için alanlara koştular

Mithat ÜNAL ANAMUR(Mersin), (DHA) MERSİN\'in Anamur ilçesinde Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 80\'nci yıldönümünde 80 öğrenci ile \'Atam\' yazısı yazıldı. Anamur\'daki tören Yeni Cumhuriyet Alanı\'nda gerçekleşti. Buradaki törene, Kaymakam Mehmet Kurdoğlu, Garnizon Komutanı Albay Şaban Delioğlu, Belediye Başkanı Mehmet Türe, daire amirleri siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, gaziler, öğrenciler öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Anamur Yeni Cumhuriyet Meydanında saat 0905\'te sirenlerin çalması ve meşale yakılması ile başladı. İstiklal Marşımızın okunması ile göndere çekilen bayraklar yarıya indirildi. Atatürk Anıtına çelenk sunumu ile devam eden törenin ikinci kısmı Anamur Gümüş Koleji konferans salonunda devam etti. Programın bu bölümünde saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi Tarih Öğretmeni Soner Erdil günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Konuşmanın ardından \'Atatürk ve Demokrasi\' konulu şiir yarışmasında dereceye giren Bozdoğan Mamure Ortaokulu öğrencisi Ayça Arı ile aynı konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Lokman Hekim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Zeynep Göçer eserlerini okudu. Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi öğrencilerinin, \'Atatürk\'ün bir saati vardı\' adlı oratoryo büyük beğeni topladı. Kaymakam Kurdoğlu, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi. Program protokol ve öğrencilerin katılımcıları selamlamaları ile son buldu. Anamur Ortaokulu\'nda düzenlenen programa ise bir velinin gözyaşı damgasını vurdu. Öğrencilerin, Atatürk?ün öldüğü anı anlatan sunumlarını izleyen veliler o anı telefonları ile kaydetti. Bu sırada velilerden birisi gözyaşlarını tutamadı. Karalarbahşiş İlk ve Ortaokulu öğrencileri de okul bahçesine dizilerek 50 metrekarelik alanda \'Atam\' yazarak, bu anı dronla ölümsüzleştirdi.