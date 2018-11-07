(Görüntülü) Atatürk'ün kostümlerinin sergisi yoğun ilgi görüyor

Kaan ULU/ANKARA, (DHA)Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün terzisinin dördüncü kuşak torunu Levon Kordonciyan’ın “Yüzyılın En Şık Lideri Atatürk Kıyafetleri” sergisi açıldı. Ankara\'da bir alışveriş merkezindeki sergide, Büyük Önder Atatürk’ün 16 kıyafetinin orijinal kalıpları üzerinden yeniden hazırlanan giysiler yer aldı. Atatürk\'ün önemli olaylarda giydiği kıyafetleri ile fotoğraflarının yan yana bulunduğu sergiyi gezen vatandaşlar hatıra fotoğrafı da çektirip anı defterine duygu ve düşünlerini yazıyor. \'O SANKİ GERÇEKTEN BURADA GİBİ\' Ankara dışından geldiğini ve bu sergide çok duygulu anlar yaşadığını ifade eden Ayşe Pamukçu adlı bir vatandaş, \'\'Bu etkinliğe katıldığım ve şuan burada olduğum için çok mutluyum. Benim babam bir vatanseverdi. Astsubay kızıyım. Bizi de Atatürkçü olarak yetiştirdi. Ben Atama karşı çok minnettarım. Ve ona karşı çok büyük bir saygım var. Burada olmaktan çok memnunum. Onun varlığını sanki burada hissetmiş gibi duygularla doluyum. O sanki gerçekten burada gibi. Ona bütün vatan olarak minnettarız. Onu sevgi ve saygıyla anıyoruz. Ne mutlu Türküm diyene\'\' diye konuştu.