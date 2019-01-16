(Görüntülü) Atatürk'ün ilk basın toplantısının 96'ncı yıl dönümü kutlandı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- ULU Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ün, 16 Ocak 1923 yılında İzmit\'e gelerek yurdun önde gelen gazetecileriyle bir basın toplantısı gerçekleştirmesinin 96\'ncı yıl dönümü, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından düzenlenen törenle kutlandı. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Çatak, ilçe belediye başkanları, belediye başkan adayları ve gazeteciler katıldı. Atatürk\'ün 96 yıl önce trenle İzmit\'e gelmesi sebebiyle Tren Garı\'nda başlayan etkinlik, daha sonra Atatürk heykeli önünde devam etti. Heykele çelenk bırakan gazeteciler, daha sonra müzeye dönüştürülen Kasr-ı Hümayun Sarayı\'na geçerek burada bir tören gerçekleştirdi. Törenin açılış konuşmasını yapan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mesut Çatak, \"Cemiyetimiz 1986 yılında kuruldu ve ne mutlu bize ki değerli meslek büyüklerimiz sayesinde bizler 1988 yılından bu yana 16 Ocak gününü Basın Onur Günü olarak kutluyoruz. 16 Ocak Türk basın tarihi için çok önemli bir gün. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, henüz İstanbul işgal altındayken İzmit\'te bu zarif av köşkünde gazeteci ve yazarlarla bir araya geldi. Atatürk bu toplantı sayesinde fikir ve görüşlerini açıkladı, aynı zamanda, Türk milletinin karakterine en uygun yönetim şeklinin cumhuriyet olacağını belirterek, Cumhuriyet\'in kurulacağının sinyalini İzmit\'te verdi. Ülkemizin geleceğini doğrudan etkileyen bir toplantıya ev sahipliği yapmanın ve bu önemli görevin gazetecilere verilmesi bizleri onurlandırmaktadır\" dedi. Cumhuriyetin olmazsa olmazlarından birinin özgür basın olduğunu söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \"Bugün bizim için de önemli bir gün. Bizlere Cumhuriyeti armağan ettiler. 96 yıl önce burada bir basın toplantısı yapılıyor. Atatürk Cumhuriyet fikrini burada dile getiriyor. Bunun Kocaeli için bir başlangıç, bir ışık olduğuna inanıyorum. Cumhuriyete hep birlikte sahip çıkacağız. Cumhuriyetin olmazsa olmazlarından biri de özgür basın. Kocaeli basını Türkiye’nin en önemli, en güçlü basın örneklerinden biridir” açıklamasında bulundu. Gazetecilerin sarayda önemli bir toplantı gerçekleştirdiğini söyleyen Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, “Kurtuluş Savaşı sırasında, daha Cumhuriyet kurulmadan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu basın toplantısını yaparak mevcut durumu halkla paylaşma adına önemli bir çalışmayı burada yapmıştır. Kurtuluş mücadelesine yaptıkları haberlerle destek veren gazeteciler burada önemli bir toplantı gerçekleştiriyor. Bu Kurtuluş Savaşı için basının önemini ortaya koyuyor“ dedi. Törenin ardından protokol üyeleri ve gazeteciler sarayın içerisinde bulunan masaya oturarak, Atatürk\'ün 96 yıl önce gerçekleştirdiği toplantıyı canlandırdı. Törenin sona ermesinin ardından Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti tarafından gazetecilerin dinlenmesi, haber yazmak için ekipmanların bulunduğu ayrıca basın toplantılarının da yapılabileceği Medya Evi\'nin açılış programına geçildi.