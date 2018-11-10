(Görüntülü) Atatürk'ün, dalı kesilmesin diye köşkü yürüttüğü çınar ağacı 400 yaşında

İsmail ÖZTÜRK/Berktuğ ÖNCÜ/YALOVA,(DHA)-ULU Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Yalova’da bir dalını kesmemek için inşa halindeki köşkü tren rayları üzerinde kaydırdığı çınar ağacının bakımları yaptırıldı. Atanın mirasına sahip çıktıklarını söyleyen CHP’li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, röntgenini çektirdikleri ağacın 400 yaşında olduğunu bildirdi. Başkan Vefa Salman, Atatürk’ün yapılmasını istediği ve bir çınar ağacının dalına zarar verilmemesi için “Dal kesilmeyecek köşk yürüyecek” emrini verdiği için bu adı alan Yürüyen Köşk’ün UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne girebilmesi için mücadele ettiklerini söyledi. Ağacı bakıma aldıklarını da söyleyen Salman, köşke olan ziyaretçi sayısının giderek arttığını, 2018 yılı içerisinde günümüze kadar olan sürede ziyaretçi sayısının 40 bini aştığını bildirdi. Salman, Yürüyen Köşk ve çınar ağacı ile Atatürk’ün yıllar önce dünyaya çevrecilik dersi verdiğini söyledi. YÜRÜYEN KÖŞK DÜNYANIN BİR MARKASI Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, dünyada daha çevre bilinci yokken Atatürk’ün dünyaya çevrecilik mesajı verdiğini belirterek, “Daha 1929 yılında çevrecilik kavramı bilinmiyorken, çevre bilinci yokken, çevre mühendisliği diye bir meslek dalı yokken bir çınar ağacının dalı kesilmesin diye tren rayları üzerine temeli kazılarak kondurulan ve 4 metre 80 santimetre kaydırılan bir ev var. Köşk diyoruz ama aslında 80 metrekarelik mütevazı bir ev. Atatürk ‘Bir gün gelecek bu dünyada bir ağaç dalı dahi değerli olacak’ mesajını veriyor. Dolayısıyla Yürüyen Köşk sadece Yalova’nın değil Türkiye’nin Dünya’nın bir markası, dünya için bir çevre abidesi” dedi. UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTESİ İDEALİ Atatürk’ün mirası Yürüyen Köşk’e sahip çıktıklarını söyleyen Başkan Salman, “Biz burayı tanıtırken Türkiye Jokey Kulübü Yürüyen Köşk Koşusu’nu geleneksel hale getirdi. Dünyaca ünlü piyanistimiz Fazıl Say bir Yürüyen Köşk bestesi yaptı. Biz, 3 yıldan beri bir idealin peşinden koşuyoruz. Yürüyen Köşk’ü UNESCO Dünya Kültürel Mirası içerisinde dahil ettirmek istiyoruz. Bu sene olmazsa seneye, seneye olmazsa bir sonraki yıla UNESCO’nun bunu kabul edeceğine yürekten inanıyorum” diye konuştu. Ziyaretçi sayısının 40 bini geçtiğini söyleyen Salman, “Biz Yürüyen Köşk’ü seçildiğimizden beri gerek yerelde gerek ulusal bazda gerekse uluslar arası alanda tanıtmaya anlatmaya devam ediyoruz. İnsanlar bunu bilmiyordu ama biz bu değeri anlattıkça, paylaştıkça yükselen bir ivmeye sahip oldu. 2015 yılında ziyaretçi sayısı 25 bindi. 2016’da 28 bine çıktı, 2017’de bu sayı 37 bin 500 oldu. Şimdi 2018’de Eylül ayı sonu itibariyle 40 bindi. 29 Ekim’de de sadece bir günde bin 209 kişi burayı gezdi” şeklinde konuştu. RÖNTGENİ ÇEKİLDİ, 400 YAŞINDA Ağacın son bakımlarını yaptırdıklarını söyleyen Salman, “Ağacın 10 yıl önce çekilen röntgeninde çok sağlklı, yaşının da 10 yıllk yanılma payıyla 390 olduğu belirlendi. Geçen süre içerisinde tekrar ağacın bakımının yapılması gerekiyordu. 15 gün kadar önce ağacın en ince ayrıntısına kadar bakımı yapıldı. Ağacımız 400 yaşında, son derece sağlıklı” dedi.