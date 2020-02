(Görüntülü) Atatürk'e ve eğitime adanan bir ömür

Gürkay GÜNDOĞAN- Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA) - ZONGULDAK\'ta, 44 yıl öğretmenlik ve okul müdürlüğü yaptıktan sonra emekli olan Hayrullah Saki (85), yaşamı boyunca biriktirdiği 250 bin lirayla anaokulunun onarımını ve kültür merkezi önüne Atatürk Anıtı\'nı yaptırdı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün öğretmene gösterdiği saygıyı ve verdiği sorumluluğu yaşam felsefesi haline getirdiğini belirten Saki, yaşına rağmen her gün evinden çıktıktan sonra yürüyerek, önce yaptırdığı Atatürk Anıtı\'nı ardından eşi ile kendisinin adının verildiği okulu ziyaret ediyor. Kastamonu Göl Köy Enstitüsü\'nden 1955 yılında mezun olduktan sonra ilçeye bağlı Koramanlar köyündeki ilkokulda öğretmenliğe başlayan Hayrullah Saki, ardından Kayıkçılar, Burunkaya, Perşembe ve Gemiciler köylerindeki ilkokullarda görev yaptı. Saki, 1971\'de Çaycuma Merkez Kutlutaş İlkokulu\'na müdür olarak atandı. 28 yıl aynı okulda görev yapan Saki, 1999\'da emekli oldu. 6 çocuğundan 3\'ü öğretmen olan Saki, 8 yıl önce eşi Hayriye Saki ile birlikte biriktirdiği 150 bin lirayı okul yapımı için valiliğe bağışladı. İl Özel İdaresi\'nin de desteğiyle atıl durumdaki bina kısa sürede tamamlanarak, Çaycuma Hayriye- Hayrullah Saki Anaokulu olarak eğitim ve öğretime açıldı. Hayrullah Saki\'nin yaptırdığı anaokulunda şimdi çoğu kendi öğrencilerinin çocuklarından oluşan 3- 6 yaş grubunda 130 çocuk eğitim görüyor. Hayrullah Saki, evinin yakınında bulunan Çaycuma Kültür Merkezi\'nin önüne de 100 bin lira harcayarak, Atatürk Anıtı yaptırdı. Flüt çalan ve kitap okuyan çocuk ile Türk bayrağı taşıyan gencin bulunduğu anıtta Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün elinde ise \'Bilim ve Sanat\' yazan kitap bulunuyor. HER GÜN TAKIM ELBİSESİNİ GİYİP, ATATÜRK ANITI VE OKULU ZİYARET EDİYOR Hayrullah Saki, ilerleyen yaşına rağmen her sabah öğretmenlik yıllarındaki gibi takım elbisesini giyerek, önce Atatürk Anıtı\'nı daha sonra yaptırdığı anaokulunu ziyaret ediyor. Saki, Atatürk\'ün öğretmene gösterdiği saygıyı ve verdiği sorumluluğu yaşam felsefesi haline getirdiğini söyledi. Bütün ilkesi ve düşüncesinin Atatürk\'ün izinde yeni nesiller yetiştirmek olduğunu belirten Saki, \"Ben 44 yıl görev yaptım. Yurt dışlarında dahi görev yaptım ama 8 yıldır bu küçüklerle bir arada olmam, benim sevdam. Evden çıktıktan sonra okullara uğrarım. Gitmediğim zaman göremezsem küçükleri göremezsem mutsuz olurum. Bunlardan ben vazgeçemem. Bana \'Hayrullah dede\' diye koşmaları bana haz veriyor. Bana enerji veriyor. Beni duygulandırıyorlar. Özellikle bu okula, bu ekibe, okul yöneticilerine hep katkımı vereceğim. Çocuklar beni görüyorlar çarşıda bazen. \'Hayrullah dede\' diye peşimden bağırıyorlar. Çocuklara benim çizgimde yürümelerini tavsiye ediyorum. Atatürkçü düşünce ve görüşlerinde olmalarını tavsiye ediyorum. Ben burada konuşabiliyorsam, öğretmen olabildiysem Atatürk\'e borçluyum\" dedi. \'1955 YILINDA ATATÜRK\'ÜN İZİNDE YÜRÜYECEĞİME ANT İÇTİM\' Çaycuma Kültür Merkezi\'nde Atatürk\'ün sanata ve sanatçıya verdiği önemi anlatan anıtın olmamasının eksikliğini hissettiğini kaydeden Saki, \"Ben yetkililere, burada Atatürk\'ün sanat ve eğitim yönünü belirten bir anıtı olması gerektiğini anlattım. Kültür Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı\'na yazı yazdım. 2 yıl sonra bunu ben gerçekleştirdim. 30 Ağustos\'ta anıtın açılışını yaptık. Ben çok duygulandım. Yapıldığı günden beri hep beni arayıp, tebrik ettiler. Benim ilkem ve bütün düşüncem sadece Atatürkçü düşünce ve görüş. Başka bir eğitim anlayışım ve ideolojik görüşüm yok. Tamamen bilimsel, toplumsal kendini eğitim ve öğretime adamış bir eğitimciyim. Ömrüm ne kadar yeterse o kadar da bu kurumlarda çalışacağım ve onlara yardımcı olacağım. Doğup büyüdüğüm Çaycuma\'ya bir anaokulu ve çok takdir ettiğim Türkiye Cumhuriyeti\'nin kuruluşunda büyük payı olan Atatürk\'ün anıtını yaptırdım. Ben 1955\'te mezun olduğumda Atatürk\'ün görüş ve ilkelerinde yaşamım boyu onun izinde yürüyeceğime ant içtim. Yine aynı hızla devam ediyorum\" diye konuştu. ANAOKULU MÜDÜRÜ: KENDİSİNİ EĞİTİME ADAMIŞ BİR İNSAN Çaycuma Hayriye- Hayrullah Saki Anaokulu\'nun müdürü Özlem Boşnak ise Hayrullah Saki\'nin, her gün okula gelerek, çocuklarla yakından ilgilendiğini söyledi. Gelmediği zaman çocukların da kendisini merak ettiğini anlatan Boşnak, \"Hocamız, her sabah mutlaka bizleri ziyaret ederek, ihtiyacımız olup, olmadığını sorar. Okulumuz adına, öğrencilerimiz adına problemlerimiz var mı, yapılması gerekenler var mı; mutlaka bizden görüşlerimizi alır. Sınıfları tek tek gezer. Çocuklarla sohbet eder. Sıkıntılı olan çocukların aileleriyle bile görüşür. Hepsini bilir ve takip eder. Eğitme adamış değerli bir insan kendisi. Çaycuma\'ya böyle bir okulu eğitim camiasına kazandırdığı için çok teşekkür ediyoruz\" dedi.