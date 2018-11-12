(Görüntülü) Atatürk ve şehitlerin ruhu için lokma döktürüldü

Nevra UÇKAÇ - Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA) - İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde 10 Kasım Atatürk\'ü anma etkinlikleri kapsamında Bostanlı Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği (BESİAD) ve Nişantaşı Üniversitesi\'nin bir kurumu olan Lugo Kids iş birliğinde lokma döküldü. Vatandaşlar Atatürk ve şehitler için dua etti. Bostanlı Esnaf ve Sanayici İşadamları Derneği ve Nişantaşı Üniversitesi\'nin bir kurumu olan Lugo Kids iş birliğinde Bostanlı Balıkçılar Parkı\'nda 10 Kasım\'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm şehitler için lokma döküldü. Etkinliğe Lugo Kids yetkilisi Canan Tiryakigil ile BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akdaş da katıldı. Lokma kuyruğunu görüp sıraya giren vatandaşlar, hem lokma yedi hem de şehitlerin ruhuna dua okudu. 2002\'den beri her yıl 10 Kasım\'da Atatürk\'ü anmak için lokma döktürdüklerini söyleyen BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ali Akdaş, \"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk\'ü minnetle anıyoruz. Lokma döktürmek İzmir\'e özgü bir adettir. İzmirliler hayatını kaybeden anneleri, babaları ve yakınları için lokma döktürür. Bugün yurdun her yanında büyük önderimizi anmak için çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bizler de bu ülkenin kurucusu Atatürk ve şehitlerimize minnettarız. Onlara sonsuz şükranlarımızı ifade etmek için lokma döktürdük. Burada toplananlar atalarımız için lokmadan alıp onların ruhuna dua okuyacak\" dedi. Lokma döküldüğünü gören Kıbrıs gazisi Kemal Kutlu (64) da sıraya girerek etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.