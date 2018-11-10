(Görüntülü) Atatürk sevgisiyle donattığı otobüs durağında Ata'yı andı

Murat KÜÇÜK BOLU,(DHA) Bolu\'da, Şükrü Terzi(77) Atatürk resimleri ve Türk bayrakları ile donattığı otobüs durağında çok sevdiği Atatürk\'ü ölüm yıldönümünde anarak saat 09.05\'te saygı duruşunda bulundu. Bolu Yukarı Soku Mahallesi\'nde oturan Şükrü Terzi, eşiyle birlikte yaşadığı evinin yanında bulunan otobüs durağını yaklaşık 5 yıl önce halı, kilim, çiçekler, çöp kovaları, saat, aynalar ve Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle donattı. Yıllardır kendince güzelleştirdiği durağın etrafında vakit geçiren Şükrü Terzi\'nin içindeki Atatürk sevgisi mahallelinin de takdirini topladı. Yıllardır durağı adeta kendi evi gibi temizleyip, bakımlarını yapan Terzi, 10 Kasım\'da da Atatürk resimleriyle donattığı otobüs durağında Atatürk\'ü andı. Terzi, saat 09.05\'te durağın önüne gelerek 1 dakika saygı duruşunda bulundu. 10 Kasım nedeniyle Atatürk\'ü saygıyla andığını ifade eden Terzi, Ben Allah\'a çok şükür bu durağın eksikliklerini sürekli gidermeye çalışıyorum. Herkes de durağın bu halde olmasından çok memnun. Komşularımız da durakla alakadar oluyorlar. İçimdeki Atatürk sevgisi çok. Öldükten sonra daha da kıymetini anladık. Allah keşke onu eksik etmeseydi. diye konuştu.