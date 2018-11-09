(Görüntülü) Atatürk, Kemer'de anıldı

Levent YENİGÜN KEMER(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Kemer ilçesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk, polis ve lise öğrencileri tarafından Çalış Tepesi\'nde düzenlenen yürüyüşle anıldı. 10 Kasım Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün vefatının 80. yıl dönümü dolayısıyla Kemer İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri \'10 Kasım Atatürk\'ü Anma Yürüyüşü\' düzenledi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün destekleriyle, ilçe genelindeki liselerden yaklaşık 150 öğrencinin katılımıyla Merkez Mahallesi\'ndeki ralli alanında başlayan yürüyüş, Çalış Tepesi\'nde sona erdi. Yaklaşık 8 kilometrelik parkur boyunca marşlar söyleyen öğrencilere, öğretmenleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri eşlik etti. Çalış Tepesi\'nde Atatürk posteri ve Türk bayrağı açan öğrenciler 10\'uncu Yıl Marşını söyledi.