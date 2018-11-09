(Görüntülü) 'Atatürk imzası' dövmesini ücretsiz yapıyor

Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA\'nın Nilüfer ilçesinde dövme stüdyosu işleten Utku Çeşmecioğlu (22), Atatürk imzası dövmesini ücretsiz yapıyor. Her ebatta ve istenilen bölgeye çizim yapan Çeşmecioğlu, kampanyanın yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Görükle Mahallesi\'nde 4 yıldır dövme stüdyosu işleten Utku Çeşmecioğlu,10 Kasım’a bir hafta kala başlattığı kampanyayla Mustafa Kemal Atatürk’ün imzası dövmesini ücretsiz yapıyor. Aynı zamanda üniversite öğrencisi olan Çeşmecioğlu, yaptığı açıklamasında, \"Bunun gibi özel günlerde milli değerlerimiz için ne yapabileceğimizi düşündük. Beraber çalıştığımız arkadaşlarımızla böyle bir kampanya başlatmaya karar verdik\" dedi. \'İLK DÖVMEM ATATÜRK İMZASI\' 6 yıldır dövmecilik yaptığını, bu mesleğe başlama kararını ilk yaptırdığı Atatürk imzası dövmesiyle verdiğini söyleyen Çeşmecioğlu, \"Vücudumdaki onlarca dövmeden ilki Atatürk imzasıydı. Aynı zamanda yaptırdığım yer ve ortam çok hoşuma gitti. Biraz da olsa çizim yeteneğim de vardı. Bu işe merak saldım ve \'Bu işi yapacağım\' dedim. Arkadaşlarıma küçük küçük dövme yaparak başladım. 2 yıl amatör olarak dövme yaptım. Daha sonra bir dövme stüdyosunda çalışmaya başladım. Eğitim alıp kendimi geliştirdikçe kendi stüdyomu açmaya karar verdim\" dedi. Uzun zamandır Atatürk’ün imzasını koluna dövme yaptırmak istediğini belirten Mesut Barış Göçer(21), \"Utku, dövme konusunda oldukça iyi. İstediğim dövmeyi ücretsiz olarak yaptığını duydum ve yaptırma kararı aldım. Mustafa Kemal’in imzasının vücudumda olması gurur verici\" dedi.