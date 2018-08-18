(Görüntülü) Atatürk Havalimanı'nda Kurban Bayramı tatili yoğunluğu

Anıl UÇAN / İSTANBUL,(DHA)-KURBAN Bayramı tatilinin başlamasının ardından Atatürk Havalimanı\'nda yoğunluk yaşanmaya başladı.



9 günlük Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte tatilini yurtdışı ve yurt içinde geçirmek isteyen yolcular, Atatürk Havalimanı\'na akın etti. Yoğunluk nedeniyle başta Atatürk Havalimanı İç ve Dış Hatlar Gidiş Terminal girişlerinde, check-in kontuarları önünde ve Pasaport kontrol bankolarında uzun kuyruklar oluştu. Görevliler yolcu işlemlerini hızlandırmak için yoğun çaba harcadı. Bayram tatili yoğunluğu nedeniyle havayolları yetkilileri, yolcularının uçuş saatinden en az 3 saat kala havalimanlarında olması konusunda uyarıda bulundu.





HEM TATİL HEM İŞ ZİYARETİ



Bayram tatili için Arnavutluk\'un Tiran şehrine gidecek olan Serdar Koç, \"Öncelikle ticaret ve gezi amaçlı gidiyoruz. Bayram tatilini böyle değerlendirelim istedik. Bir hafta tatil yapacağız. Tiran\'a gideceğiz. Orada bizi karşılayacak olan müşterilerimiz var. Tatilimizi yapacağız, denizimize gireceğiz\" dedi. Selim Ateş ise, \"Ortağımın dediği gibi bayram tatili oldukça uzun, 9 gün. Hem tatil amaçlı, hem de orada olan müşterilerimizi ziyaret edeceğiz. Uzun bir süre. Bunu değerlendirmek istedik\" dedi.



Bir diğer yolcu Akın Yılmaztekin ise, “Bayram nedeniyle memlekete gideceğiz. Ailemizle vakit geçireceğiz. 9 gün tatil olduğundan dolayı gidiyoruz. 2-3 gün olsaydı gitmezdik\" dedi. Tatil için Almanya\'dan Bodrum\'a gittiği belirten Kübra Yılmaz ise, \"Almanya\'dan gelip Bodrum\'a gidiyorum tatil amacıyla. Almanya\'dan tatil aldım. Onu da bayrama denk getirdim\" dedi.