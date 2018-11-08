(Görüntülü) Atatürk Havalimanı'nda ayakkabılardan uyuşturucu çıktı

Enver ALAS - İSTANBUL (DHA)-ATATÜRK Havalimanı\'nda Güney Afrikalı yolcunun valizinde spor ayakkabılar içinde 3 kilo 587 gram kokain ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1 Kasım\'da Brezilya\'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla gelen Güney Afrikalı kadın yolcu M.B.N\'yi takibe aldı.
42 yaşındaki kadının valizinde arama yapıldı. Aramada dört çift spor ayakkabıya gizlenmiş 3 kilo 587 gram kokain bulundu.
Gözaltına alınan M.B.N, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.