(Görüntülü) Atatürk Hatay'da törenlerle anıldı

Hüseyin BOZOK HATAY (DHA) Türkiye Cumhuriyeti\'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80\'inci yıl dönümünde Hatay\'da törenlerle anıldı. Merkez İlçe Antakya\'nın Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen tören Hatay Valiliği, Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanlığının Atatürk Anıtına çelenkleri sunmasıyla başladı. Saatler 9.05\'i gösterdiğinde siren sesiyle başlayan iki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Daha sonra anıt şeref defterini imzalayan Hatay Valisi Erdal Ata, Cumhuriyete giden yolda elde ettiğiniz bütün başarıları yüce Türk Milleti\'ne mal ederek tüm dünyaya örnek bir lider oldunuz. Önünüze çıkan engelleri büyük bir azim, cesaret ve kararlılıkla aşarak milletimizin refah ve mutluluğu için durmaksızın çalıştınız ve bu uğurda hiçbir fedakarlıktan kaçınmadınız. Emanetiniz olan mukaddes vatanımızı, her alanda daha da yücelterek gösterdiğiniz çağdaş uygarlık seviyesinin üzerine çıkarmak için var gücümüzle çalışıyoruz dedi. Törene Hatay Valisi Erdal Ata, Garnizon Komutanı Piyade Albay Ahmet Gürbüz, Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, STK temsilcileri, Oda başkanları, daire amirleri ve okullar katıldı. Çelenk sunma töreninin ardından Hatay Kültür Merkezinde, Atatürk\'ü anma töreni düzenlendi