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Dünya

(Görüntülü) Atatürk Almlanya / Nürnberg'de anıldı

Taner Tüzün / Nürnberg, 10 Kasım (DHA) - Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde, düzenlenen bir törenle anıldı

10 Kasım 2018 19:08

Taner Tüzün / Nürnberg, 10 Kasım (DHA) - Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80’inci yıl dönümünde, düzenlenen bir törenle anıldı. Törenin başlangıcında bina dışındaki bayrak yarıya indirilirken, Nürnberg Başkonsolosluk binasında yer alan tören salonu tamamen doldu. Başta Başkonsolos Yavuz Kül, Başkonsolos Yardımcısı Selçuk Eke, konsoloslar ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Fahri Kültür Ataşesi Turgay Hilmi’nin yanı sıra, SPD Bavyera Milletvekili Arif Taşdelen, Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Ayla Çokbudak, Kuzey Bavyera CHP Birliği Başkanı Rifat Çolak, Belediye Meclis Üyesi Aynur Kır, SPD Nordostbahnhof bölge başkanı Abdurrahman Gümrükçü, Türk Sivil Kuruluşlarının temsilcileri ile öğretmenlerin de katıldığı tören, Öğretmen Berna Koçak’ın sunumu ile başladı. Törende, Başkonsolos Yavuz Kül de bir konuşma yaptı. Tören, bir sinema gösterisinin ardından, üçüncü sınıf öğrencisi Orçun Kaplan’ın Atatürk hakkında okuduğu şiirle sona erdi.

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