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(Görüntülü) Ataşehir'de Türkmen cinayeti

Ali AKSOYER / Kamera: İstanbul (DHA)  - ATAŞEHİR'de aynı evi paylaştığı arkadaşı Türkmenistan uyruklu Abildek Tanar Bergenova'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren   Özbekistan uyruklu Firdavs Sadolev tutuklandı

18 Ağustos 2018 16:12

Ali AKSOYER / Kamera: İstanbul (DHA)  - ATAŞEHİR\'de aynı evi paylaştığı arkadaşı Türkmenistan uyruklu Abildek Tanar Bergenova\'yı çıkan tartışmada bıçaklayarak öldüren  

Özbekistan uyruklu Firdavs Sadolev tutuklandı. Şüpheli Sadolev emniyetteki ifadesinde \"Abildek çok cüsseli biriydi. Beni darp ediyordu, kendimi savunmak için bıçağı salladım\" dediği öğrenildi. Türkmenistan uyruklu Abildek Tanar Bergenova ile eşi A. B. bir yıl önce İstanbul\'a geldi.  Abildek Tanar Bergenova Ataşehir\'de bir ev kiraladı ve bir marangoz atölyesinde çalışmaya başladı. Aynı atölyede birlikte çalıştığı Özbekistan uyruklu Firdavs Sadolev, Bergenova\'nın  evine zaman zaman gelirken, daha sonra sürekli kalmaya başladı. Evde Ekrem Mallayev adlı bir kişi de kalmaya başlarken, A.B. bir eve temizliğe yatılı olarak gidiyor, hafta sonları ise eve geliyordu. Firdavs Sadolev,  sorun yaşadığı A. B.\'nin eve gelmemesini söyleyerek  Abildek Tanar Bergenova\'yla tartışmaya başladı. Mayıs ayında aynı konuya ilgili iki arkadaş yine tartıştı. Tartışma sırasında Sadolev, mutfaktan aldığı bıçağı  Abildek Tanar Bergenova\'nın göğsüne sapladı. Bergenova, göğsüne aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybederken,  Sadolev ise olayın ardından kayıplara karıştı.  Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Sadolev\'i  düzenlendiği operasyonla yakaladı. Emniyetteki ifadesinde Sadolev, \"Abildek çok cüsseli biriydi. Beni darp ediyordu, kendimi savunmak için bıçağı salladım\" dediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan Sadolev tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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