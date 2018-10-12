(Görüntülü) ATAŞEHİR'DE KALDIRIMDA ÇÖKME

Haber-Kamera:Cengiz ÇOBAN-İSTANBUL-DHA Ataşehir\'de bir cadde üzerindeki kaldırımda çökme meydana geldi. Polis ve zabıta ekipleri şerit çekerek güvenlik önlemi aldı. Olay saat 14.30 sıralarında Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi\'nde meydana geldi. 85 numara önündeki kaldırımda çökme oldu. Vatandaşlar durumu polise ve belediye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevredeki vatandaşları uzaklaştırdı. Çökmenin meydana geldiği alana güvenlik şeridi çekildi. Çöken alanın 5-6 metre derinlikte olduğu öğrenildi. Olay yerine tadilat ekiplerinin gelmesi bekleniyor.