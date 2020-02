(Görüntülü) Askerler tahliye edildi, Yunan turist tekrar Edirne'ye aktı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE\'de 2 Yunan askerinin sınırı yasa dışı geçtikleri için tutuklanmalarına tepki olarak Türkiye\'den alışveriş yapmayı bırakan Yunan turistler, tahliye kararının ardından yeniden Edirne\'ye gelmeye başladı. Kur farkı nedeniyle Yunan turistin yanı sıra Bulgarlar\'ın da yoğun olarak Edirne\'den alışveriş yapması, esnafın yüzünü güldürüyor. Bulgaristan para birimi Leva ile Euro\'nun Türk parasına göre değer kazanması, Edirne\'de ekonomiyi hareketlendirmişti. Bir Bulgar Leva\'sının 4 liranın üzerinde olması, 1 Euro\'nun ise 7 liranın üzerine çıkması nedeniyle sınır komşuları tüm alışverişlerini Edirne\'den yapmaya başlamıştı. Ancak Mart ayında teğmen Angelos Mitretodis (25) ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis\'in (29) devriye attıkları sırada Pazarkule Sınır Kapısı mevkiinden 253 metre Türkiye\'ye sınırına geçerek tutuklanması Yunanlı turistlerin tepkisine neden oldu. Yaklaşık 5,5 ay tutuklu kalanlar askerler nedeniyle Yunan vatandaşları alışverişin yanı sıra Türkiye\'ye gelmeyi bıraktı. Askerler, incelenen cep telefonlarında \'casusluk iddiasına\' yönelik herhangi bir delil bulunmayınca geçen 15 Ağustos günü çıkarıldıkları \'tutukluluk değerlendirme\' duruşmasında tahliye edildi. Gece yarısı Çorlu\'ya gelen Yunanistan Başbakanlık özel uçağı ile askerler ülkelerine döndü. Tahliye kararı Yunanistan\'da sevinçle karşılanırken, Yunan turistler de yeniden Edirne\'ye gelmeye başladı. Özellikle cuma günleri kurulan ve \'sosyete pazarı\' olarak bilinen Ulus Pazarı, alışveriş merkezleri ile kentin çarşısı Yunan turistlerin alışveriş yapmaya başlaması nedeniyle hareketlendi. Sabah erken saatlerde Edirne\'ye otobüslerle gelen Bulgar ve Yunan turistler, gün boyu kenti gezip, alışveriş yaptıktan sonra akşam saatlerinde yeniden ülkelerine dönüyor. Özel araçlarıyla gelenler ise özellikle Bostanpazarı Mahallesi\'nde kurulu olan ve temizlik ürünleri satan dükkanlardan ve halk pazarlarında alışveriş yapıyor. Turistler, kentte tekstil ürünlerinden, mobilyaya kadar çok çeşitli alışveriş yapıyor. Edirne\'de cuma günleri kurulan ve \'Sosyete Pazarı\' olarak bilinen halk pazarı, yurt dışından gelenlerin en gözde alışveriş noktası. Pazardan toptan alışveriş yapan turistler ülkelerinde 3 katı fiyatına satıyor. Halk pazarı esnafından Metin Reze, askerlerin tahliye olmasının ardından Yunanistan\'dan yeniden turistlerin gelmeye başladığını ifade ederek, \"Bu pazarın en büyük özelliği Yunanistan ve Bulgaristan\'dan gelenlerin olması. Gelen yabancı turistlerin paraları bizden değerli durumda. Bu pazar onlara çok avantajlı geliyor. Yunanistan\'dan gelenler askerlerin tutuklanmasının ardından kesildi. Askerlerin tahliyesinin ardından düzelmeye yeniden gelmeye başladı\" dedi. Yunanistan\'dan her hafta alışveriş için geldiğini söyleyen Maria isimli kadın ise, \"Her hafta alışveriş için geliyoruz, fiyatlar burada çok güzel. Bugün çarşaf aldım, şimdi gezip bakacağım. Sonra da alışveriş yapacağım. Pazardan çok memnunuz\" diye konuştu. KİŞİ BAŞI 100 EURO HARCIYOR Edirne Ticaret ve Sanayi Odası verilerine göre Yunan ve Bulgar turistler kişi başı 50 ile 100 Euro arasında alışveriş yaparken, kur farkının artmasından dolayı aldıkları ürünlerde gelişti. Daha önce sadece pazardan alışveriş yapan turistler, tekstilden inşaat malzemelerine kadar çok çeşitli ürünler alıyor.