(Görüntülü) Askeri malzeme satıcılarında 'bedelli' yoğunluğu

Samed Aydın SUN KAYSERİ, (DHA) Samed Aydın SUNKAYSERİ, (DHA)- Kayseri\'de askeri malzeme satıcılarında \'bedelli askerlik\' ile hareketlilik yaşanmaya başladı. Komando Çarşısı\'nda askeri malzeme satıcısı olan Ali Özyürek (37), \'bedelli askerlik\' ile satışlarda yoğunluk yaşadıklarını belirterek, Siparişlere yetişmekte zorluk çekiyoruz. Bedelli askerlikten faydalanan vatandaşlarımızın talepleriyle işlerimiz düzeldi dedi. KOMANDO ÇARŞISI BEDELLİLERLE HAREKETLENDİ Geçen 3 Ağustos\'ta 30498 sayılı Resmi Gazete\'de yayımlanarak yürürlüğe giren \'Bedelli Askerlik Yasası\' sonrası askeri malzeme satıcılarında yoğunluk yaşanmaya başlandı. Merkez Kocasinan İlçesi Sahabiye Mahallesi\'nde yer alan Komando Çarşısı\'nda esnaf olan Ali Özyürek, ekonomik sıkıntılardan dolayı durgun geçen işlerin \'Bedelli Askerlik\' ile yeniden canlandığını ifade ederek, Uzun dönem yapan askerler gibi alışveriş yapmasalar da, 21 gün için askere giden vatandaşlarımızın yaptığı alışverişler sektörü hareketlendirdi. Kısa dönem gittikleri ve gidenlerin bir çoğu memur olduğu için, malzemeleri genelde tek tek alıyorlar. Bir kullandıklarını bir daha kullanmamak için birden fazla ürün alıyorlar şeklinde konuştu 21 gün askere gidecek vatandaşların, ortalama 20-150 TL arasında değişen tutarlarda alışveriş yaptıklarını da ifade eden esnaf Özyürek, Fiyatlarımız, müşteriye göre değişiyor. Maddi durumu iyi olanlar bir üründen fazla fazla alırken, bazıları da 15 bin TL\'yi borçlanarak verdiklerini söyleyerek, ürün tercihlerinde makul bir düzeyde tutmaya çalışıyor. Her şey dahil 150 liraya da ürün verdiğimiz müşteri de var, 20 liralık ürün alıp, \'Nasıl olsa 21 gün\' gerekirse oradan da alırım\' diyen de oluyor. 21 günlük askerlik paketimizde genellikle iç çamaşırı, içlik takımı, çanta, tıraş malzemesi ve bakım seti yer alıyor diye konuştu. \'Bedelli Askerlik Yasası\'ndan\' yararlandığını ve alışveriş yapmak için Komando Çarşısı\'na geldiğini belirten esnaf Mehmet Barbaros (26), Temizliğe önem veriyorum. 2 günde bir farklı bir ürün giymek istiyorum. Makul fiyatlara alışveriş yapmayı planlıyorum. Allah kısmet ederse en kısa sürede günüm açıklandığında birliğime gideceğim. Ücreti makul olduğu için ve 3 ay sonra çocuğum dünyaya geleceği için bedelli askerlik yapmaya karar verdim. Çünkü evlilikte askerlik yapmanın zor olduğunu çevremdeki kişilerden duydum, gördüm. Devletimizden Allah razı olsun dedi.