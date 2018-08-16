(Görüntülü) Asırlık yarışma öncesi koyunlarla renkli kortej yürüyüşü

Asırlık yarışma öncesi koyunlarla renkli kortej yürüyüşü

UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'nde yer alan, Denizli\'nin Çal ilçesinde yaklaşık 8 asırdır yapılan Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı\'nın 845\'ncisi, 25-26 Ağustos arası yapılacak. Öncesinde ise rengarenk boyanan koyunlar, çobanlarıyla birlikte başlarında kangal köpekleriyle birlikte kortej yürüyüşü yaptı.

Aşağıseyit Mahallesi\'nde yaklaşık 8 asırdır yapılan Sudan Koyun Atlatma Yarışması ve Çoban Bayramı\'nın 845\'ncisi gerçekleştirilecek. Çal Kaymakamlığı ve Çal Belediye Başkanlığı öncülüğünde 25-26 Ağustos arası yapılacak program öncesi, rengarenk boyanan koyunlarla kortej yürüyüşü yapıldı. Bayramyeri Meydanı\'ndan başlayan yürüyüşe kınalı koyunlar, onlara eşlik eden kangal köpekleri ve hayvan sahipleri katıldı. Delikliçınar Meydanına kadar süren ve renkli görüntülerin yaşandığı yürüyüş, ilgi çekti. Vatandaşlar cep telefonlarıyla koyunların ve kangal köpeklerinin fotoğraflarını çekti. Çobanlar, yürüyüşte zeybek oynadı.

AMAÇ İSPANYA BOĞA GÜREŞYLERİNE RAKİP YAPMAK

Çal Belediye Başkanı MHP\'li Fethi Akcan, 8 asırdır süren sudan koyun atlatma geleneğinin bu yıl 845\'incisi yapacaklarını belirterek, Sudan koyun atlatma ve çoban bayramının asırlardır sürüyor. Biz de bu festivalin İspanya\'daki boğa güreşlerine alternatif olacağını iddia ediyoruz. Hem yerli hem de yabancı binlerce kişinin geldiği bir festivale dönüştü. 45 çoban ve sürüsü yarışacak. Festivalimiz, 2 yıl önce UNESCO tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi\'ne alındı. Biz de bu yarışmamızı en güzel şekilde yapacağız dedi.