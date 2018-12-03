(Görüntülü) Asırlık çiftin 85 yıllık aşkını ölüm ayırdı

Berktuğ ÖNCÜ Mehmet BULDU IZNIK (BURSA),(DHA) BURSA\'nın İznik ilçesinde yaşayan 85 yıllık evli Ahmet Ortakçı (100) ile Ayşe Ortakçı (100) çiftini ölüm ayırdı. Demans hastası Ahmet Ortakçı\'nın, hayatını kaybetmeden 1 gün önce 85 yıllık hayat arkadaşı Ayşe Ortakçı ile olan aşkı Demirören Haber Ajansı muhabirleri tarafından görüntülenmişti. Asırlık Ahmet Ortakçı, kendi haberini izleyemeden hayatını kaybetti. Bursa\'nın İznik ilçesinde yaşayan 4 çocuk ve 12 torun sahibi Ahmet ve Ayşe Ortakçı çiftini ölüm ayırdı. 85 yıllık evli olan Ortakçı çiftinin aşkları adeta gençlere taş çıkartıyordu. Çeşitli hastalıkları bulunan Ayşe Ortakçı, demans hastası olan yatalak eşi Ahmet Ortakçı ile birlikte hastalıklarla mücadele ediyordu. Ahmet Ortakçı geçtiğimiz gün hayatını kaybetti. Ortakçı\'nın cenazesi Eşrefzade Camii\'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığına defnedildi. KENDİ HABERİNİ İZLEYEMEDEN HAYATINI KAYBETTİ Doğum gününde hayatını kaybettiği öğrenilen Ahmet Ortakçı\'nın ölümünden bir gün önce 85 yıllık eşi Ayşe Ortakçı ile olan aşkı Demirören Haber Ajansı muhabirlerinin kameralarına yansımıştı. Ancak Ortakçı, çekimlerden bir gün sonra hayatını kaybetti ve kendi haberini izleyemedi. Çekim sırasında eşi Ayşe Ortakçı\'nın neşeli tavırları kameralara yansımıştı. Eşi Ahmet Ortakçı\'ya sarılan Ayşe Ortakçı\'nın ona son sözleri O benim 85 yıllık eşim. Ona bir şey olsun istemem. Hala çok seviyorum. Çok güzel günlerimiz geçti oldu. 85 yıllık aşktan ise geriye mutuluk yansıtan fotoğraflar kaldı.