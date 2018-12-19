(Görüntülü) Aşırı yağışlar menfez köprüyü ikinci kez yıktı

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA) - MERSİN\'in Erdemli ilçesinde aşırı yağışların getirdiği sel suları nedeniyle yıkıldıktan sonra belediye ekiplerinin onardığı menfez köprü, ikinci kez çöktü.



İlçe merkezine 50 kilometre mesafedeki Üzümlü Mahallesi ile Mezitli ilçesinin Tol Mahallesi\'ni birbirine bağlayan menfez köprü, geçtiğimiz günlerde yağışların getirdiği sel suları nedeni ile yıkılmıştı. Belediye ekipleri tarafından kısa sürede onarılarak yeniden ulaşıma açılan köprü, 3 gündür ilçeyi etkisi altına alan sağanak nedeni ile bir kez daha çöktü. Köprünün yıkılması sırasında araç geçişinin olmaması faciayı önlerken, Üzümlü Mahallesi Muhtarı Mustafa Başbilen, \"Menfez köprümüzün bir an önce daha sağlam bir şekilde yapılmasını istiyoruz\" dedi.