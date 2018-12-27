(Görüntülü) Aşırı yağış nedeniyle evin duvarı çöktü: 2 yaralı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN\'da, etkili olan sağanağa dayanamayan toprak evin duvarı bitişiğindeki lokantanın çatısına çöktü, 2 kişi yaralandı. Olay, öğlen saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi Gölebatmaz Caddesi\'nde meydana geldi. Kentte aralıksız devam eden yağmur nedeniyle Mehmet Kara\'ya ait iki katlı toprak evin duvarı çökerek bitişiğindeki lokantanın çatısına devrildi. Olay sırasında lokantada Kemal ve Zeynep Yiğit çifti üzerlerine düşen molozlar nedeniyle yaralandı. Lokantadaki diğer müşterilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlileri Yiğit çiftini ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Polis evin çevresinde geniş güvenlik önlemi alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.