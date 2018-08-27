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(Görüntülü) Aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA'da, yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı

27 Ağustos 2018 15:00

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA\'da, yapılan aşiret düğününde geline 3 kilo altın takıldı. Şanlıurfa\'da Şedadi aşiretinin ileri gelenlerinde iş adamı olun Yusuf Geçgel\'in avukat oğlu Celal Geçgel ile Dinay aşireti mensubu Yasemin Özdemir yapılan düğünle hayatlarını birleştirdi. Cumhuriyet Tesislerinde düzenlenen düğüne; aralarında HDP\'nin eski genel başkanı Selahattin Demirtaş\'ın eşi Başak Demirtaş ile Iraklı işadamlarının da bulunduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Halaylar çekerek düğünde eğlenenler ile gelin ve damadın üzerine düğüne katılanlar tarafından dolarlar atıldı. Yöresel yemeklerin ikram edildiği düğünün sonunda yapılan takı töreninde geline yaklaşık 3 kilo altın takıldı.

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