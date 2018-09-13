(Görüntülü) Asılsız ihbar alarma geçirdi

Alparslan ÇINAR- Mehmet KILIÇASLAN ANTALYA,(DHA) Antalya\'da oturan Halil Ş.\'nin (48) yakınlarını arayarak intihar edeceğini söylemesi üzerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri alarma geçti. Halil Ş.\'nin oturduğu daireye itfaiye merdiveniyle balkondan giren ekipler, evde kimseyi bulamadı. Polisi ve itfaiye ekiplerini alarma geçiren olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Etiler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki bir apartmanın 4\'üncü katındaki dairede meydana geldi. Evde yalnız yaşayan Halil Ş., iddiaya göre bir kutu ilaç içtiğini ve intihar edeceği yönünde eski eşine cep telefonundan bir mesaj gönderdi. Mesajı alan kadının haber vermesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dairenin zilini alan polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İtfaiye merdiveni yardımıyla balkondan içeri giren ekipler, evde kimseyi bulamadı. İhbarın asılsız çıkmasının ardından sağlık ve itfaiye ekipleri normale dönerken polis, Halil Ş.\'i bulmak ve hakkında asılsız ihbarda bulunmak suçundan işlem yapmak için çalışma başlattı.