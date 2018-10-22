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(Görüntülü) Asi Nehri'nde kaybolan genci arama çalışmaları sürüyor-2

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde dün arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri’nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş'ı (16) arama çalışmaları sürüyor

22 Ekim 2018 21:00

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY’ın Samandağ ilçesinde dün arkadaşlarıyla balık tutmaya gittiği Asi Nehri’nde kayıktan düşerek kaybolan Ferdi Karataş\'ı (16) arama çalışmaları sürüyor. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı\'na bağlı dalgıçların yanı sıra, AFAD ve Çevlik Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na bağlı ekipler, Asi Nehri’nin iki kıyısında arama çalışmalarına devam ediyor. Arama çalışmalarda ayrıca su altı arama robotu ve drone\'lar da kullanılıyor. Ferdi Karataş\'ın yakınları da devam eden arama çalışmalarını yakından takip ediyor. Dün Çöğürlü Mahallesi\'ne gelen Ferdi Karataş ve 3 arkadaşı balık tutmak için kayıkla Asi Nehri\'ne açılmıştı. Kayığı bırakan gençler karşı kıyıda balık tutarken bir süre sonra kıyıdan uzakta kalan kayığı almaya giden Ferdi Karataş, akıntıya kapılarak kaybolmuştu.

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