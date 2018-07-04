(Görüntülü) Asgari ücretli temizlik işçisi, çöpten bulduğu 4 bin lirayı polise teslim etti

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da, asgari ücretle çalışan temizlik işçisi Köksal Atay, çöp konteynerinde bulduğu içerisinde 4 bin lira nakit para olan el çantasını polise teslim etti.



Merkez Osmangazi Belediyesi\'nde asgari ücretle temizlik işçisi olarak çalışan 9 çocuk babası Köksal Atay (56), Ördekli Hamamı Kültür Merkezi yanında, sabah saatlerinde araçla çöp toplarken el çantası buldu. El çantasını açan Atay, 4 bin lira para ile ev ve otomobil anahtarıyla karşılaşınca polise haber verdi. Köksal Atay, çantayı gelen ekiplere teslim etti.



Haram paraya el süremeyeceklerini söyleyen Atay, \"Çöp konteynerini kamyonete boşaltırken el çantasını gördüm. Açıp baktığımda içinde para olduğunu fark ettim. Çantayı şoföre teslim ettim, sonra polis çağırıp ekiplere verdik. O para haram, biz o paraya el süremeyiz, yiyemeyiz\" dedi.



Polis ekipleri, içersinde evraklar bulunan, ancak kimlik bulunmayan çantanın sahibinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

