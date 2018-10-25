(Görüntülü) Asansör boşluğuna düşen işçi yaralandı

SAPANCA(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'nın Sapanca ilçesinde, inşaatta zemin katta bulunan asansör boşluğundan bodrum katına düşen Mustafa Yonat yaralandı. Olay, Sapanca Rüstempaşa Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın zemin katında çalışan Mustafa Yonat dengesini kaybederek asansör boşluğundan aşağı düştü. Yaklaşık 2,5 metre yükseklikten bodrum katına düşen işçiyi gören arkadaşları 112 Acile haber verdi. Mustafa Yonat itfaiye ekiplerince asansör boşluğundan çıkarıldı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Sapanca Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Mustafa Yonat buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Yaralının ambulansa alınması -İnşaatın genel görünümü -Ambulansın ve polis aracının ayrılışı Süre; 0120.saniyeBoyut; 166 MB HABER-KAMERA İsa ÇİÇEKSAPANCA(Sakarya), (DHA)