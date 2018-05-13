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(Görüntülü) Artvin'deki güreşlerde boğa saldırısı

MURGUL (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Murgul ilçesinde geleneksel boğa güreşleri düzenlendi

13 Mayıs 2018 20:31

MURGUL (Artvin), (DHA)- ARTVİN’in Murgul ilçesinde geleneksel boğa güreşleri düzenlendi. Kıyasıya süren mücadelede bir boğa, güreştirildiği boğanın sahibine saldırdı. Boğa sahibinin hafif yaralandığı tehlikeli anlar anbean kameraya yansıdı.

İlçenin Özmal köyünde, Özmal Köyü Geliştirme ve Kalkındırma Derneği tarafından geleneksel boğa güreşleri, kültür ve sanat festivali düzenlendi. Çevre illerden getirilen 80 boğa, güreştirildi. Yoğun ilginin olduğu güreşler kıran kırana mücadelelere de sahne oldu. Festivalde güreşleri bölgeye gelen çok sayıda kişi de heyecanla izledi. Güreş alanında bir boğa, rakip boğanın sahibine saldırdı. Boynuz darbesiyle yere düşen ve ezilme tehlikesi geçiren boğa sahibinin yardımına çevredekiler koştu. Boğa sahibinin sahibinin hafif yaralandığı o anlar da kameraya yansıdı. Öfkeli boğanın sakinleştirilmesiyle güreşler kaldığı yerden devam etti.
 

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