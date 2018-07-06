(Görüntülü) Artistik Cimnastik Dünya Kupası, Mersin'de başladı

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA)





Mersin\'de düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Kupası, 16 farklı ülkeden 55 sporcunun katılımıyla başladı.



Turnuvada Türkiye\'yi temsil edecek sporculardan Göksu Üçtaş Şanlı ile Ahmet Önder, cimnastik salonundaki organizasyon öncesinde kameraların karşısına geçti. Organizasyonun Türkiye\'de yapılmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Şanlı, \"Bu tür organizasyonların bizim ülkemizde olması, uluslararası arenada bizi daha güçlü yapıyor. Sadece buradaki başarı bizim değil, tüm ekibin, geri planda kalan antrenörlerimiz, masörümüz, takım arkadaşlarımız ve teknik ekibimiz bu işin bir parçası, Onun için elde edilecek başarıda da ekibin payı büyük olacak. Organizasyondaki hedefimiz tabii ki madalya almak. Umarım çok işi bir şekilde yarışmayı bitiririz\" dedi.



\"BAŞARILARIMIZ DEVAM EDECEK\"



Artistik Cimnastik Dünya Kupası\'nın ikinci kez Mersin\'de yapıldığını anımsatan Ahmet Önder ise başarılı sonuçların devam edeceğine inandıklarını belirterek, \"Mersin\'de ikinci kez düzenlenen Dünya Kupası\'nda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Başarılarımızı burada da devam ettireceğimize inanıyorum. Her seferinde daha kaliteli bir organizasyon ve daha fazla katılım olduğu için çok mutluyuz. Bu hem Türk cimnastiğinin, hem de sporcuların prestijini artırıyor. Elimizden geleni gösterip İstiklal Marşımızı bol bol dinleteceğiz\" diye konuştu.



Daha sonra yapılan seramonide, organizasyona katılan 16 ülkenin tanıtımı gerçekleştirildi. Isınma ve eleme oyunlarıyla da sporcuların altın madalya mücadelesi start aldı. Salonda halk oyunları gösterisi de sunuldu. Organizasyon 8 Temmuz Pazar günü sona erecek.