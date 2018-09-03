(Görüntülü) Arkadaşının çorabını eline takıp hırsızlık yaptı

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR\'ın merkez Bağlar ilçesinde bir site içerisindeki daireye giren iki hırsızlık şüphelisinden biri, arkadaşının çoraplarını eldiven gibi kullandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Merkez Bağlar ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi\'nde bulunan Batıkent Sitesi\'nde bugün sabaha karşı bir hırsızlık olayı yaşandı. Sitedeki bir bloğun yanına gelen iki kişi, girecekleri daireyi bir süre inceledikten sonra biri ayağından çoraplarını çıkarıp diğerine verdi. Çorapları alıp eldiven gibi ellerine geçiren şüpheli, arkadaşının yardımı ile 2\'nci kattaki daireye tırmandı. Şüpheli, yaklaşık 5 dakika kaldıktan sonra tırmandığı daireden atlayarak kaçtı. Hırsızlığın meydana geldiği evde oturan Ahmet Çelenk, sabah uyanıp kartlarını ve pantolununu yerde görünce olayı fark ettiğini ve polise haber verdiğini söyledi. Bir miktar para alan hırsızları yakalamak için polisin çalışması sürerken, şüphelinin çorabı, daha iyi tırmanmak ve parmak izi bırakmamak için kullandığı belirtildi.