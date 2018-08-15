(Görüntülü) Arkadaşını öldüren sanık Bacağımı elleyince kendrimi kaybettim (Arşiv)

Halil ÖZÇOBAN BURSA, (DHA)- BURSA\'da 56 yerinden bıçaklanıp, boğazı kesilen 24 yaşındaki Kadir Çevik\'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan 28 yaşındaki Davut Şahin, hakim önüne çıktı. Yaklaşık 9 aydır tutuklu bulunan Şahin, Olay gecesi uyuşturucu kullandı. Bu sırada bacağımı elleyince kendimi kaybettim. Bıçakladım dedi. Bursa merkez Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesi Geyveli Caddesi\'ndeki çalılık alanda geçtiğimiz Kasım ayında erkek cesedi bulundu. Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopside 16\'sı öldürücü olmak üzere vücudunda 56 bıçak darbesi tespit edilen kişinin evli ve 1 çocuk babası Kadir Çevik olduğu belirlendi. Güvenlik kamerası görüntülerini izleyip öldürülen gencin telefon konuşmalarını inceleyen polis katil zanlısı olarak Davut Şahin\'i yakaladı. Sorgulamasında suçunu kabul eden Şahin, \'Kadir beni insanların içinde küçük düşürüyor, rencide ediyordu. Bu yüzden içimde ona karşı bir nefret oluşmuştu. Olay gecesi otomobille dolaşırken aramızda bu konuda tartışma çıktı. Çok öfkelenmiştim. Yanımda bulunan bıçağı ona defalarca sapladım. Ölmüştü. kıyafetlerini çıkartıp dere yatağına botunu ve cinayette kullandığım bıçağı ise Kayapa Mevkii\'nde ormanlık alana attım. Sonrada yakalandım dedi. Şahin, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine kondu. Hakkında, Bursa 12.\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde Adam öldürmek suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Davut Şahin\'in yargılanmasına başlandı.Kadir Çevik\'in cinayetten kısa süre önce kendisi ile tanıştığını söyleyen Davut Şahin, Kendisi ile cinayetten beş gün önce takıştık. Uyuşturucu ticareti yapıyordu. Eşi ile aralarında problemler bulunduğunu söylüyordu. Para sorunu olduğu için ona yardım ettim. Son zamanlar da uyuşturucu satmak için tehdit ederek arabamı kullanmak istedi. Bir kaç kez buna izin verdim. Hatta arabamda uyuduğu gece de oldu. Olay günü araçta yine beraberdik. Uyuşturucu kullandıktan sora bacağımı okşayınca çılgına döndüm. Yanımda bulunan çakı bıçağını ona sapladım. Pişmanım dedi. Duruşmaya avukatları lie katılan Kadir Çevik\'in annesi Hacer ve babası Harun Çevik ise verdikleri ifadelerde sanığın gerçekleri söylemediğini belirtip en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi. Duruşma eksik evrakların beklenmesi için ileri bir tarihe ertelenirken sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.