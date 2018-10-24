T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü) Arızalanan otomobili, motosiklete bağlayıp götürdüler

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken arızalanan otomobilin, halatla motosiklete bağlanarak çekilmesi ilginç görüntü oluşturdu

24 Ekim 2018 15:17

Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP\'in İslahiye ilçesinde, hareket halindeyken arızalanan otomobilin, halatla motosiklete bağlanarak çekilmesi ilginç görüntü oluşturdu. Cumhuriyet Caddesi\'nde dün gece yaşanan olayda, hareket halindeki 31 DE 871 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle arızalandı. Arızalanan otomobilin ismi öğrenilemeyen sürücüsü, bir motosikletliden yardım istedi. İkili, otomobili halatla bağladıkları motosikletle çekmeye çalıştı. Sürücüsünün arkadan ittiği otomobilin motosikletle götürülmeye çalışılması ilginç görüntü oluştururken, görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirGaziantep DHA GAZİANTEPCumhuriyet CaddesiDEArızalananSürücüsünün
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24