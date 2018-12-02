(Görüntülü) Arıza yapan bariyer trafiği karıştırdı

Burhan CEYHAN /Söke/ AYDIN, (DHA) AYDIN\'ın Söke İlçesinde hemzemin geçitteki bariyer kısa süreli takılı kalınca oradan geçmeye çalışan otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler bariyerin açılmasını beklerken, bazı sürücüler ise ters istikametten hemzemin geçitten geçmek zorunda kaldı. Olay, saat 17.30 sıralarında Atatürk Mahallesi ile Yeni Camii Mahallesinin kesiştiği hem zemin geçitte meydana geldi. Tren geçtikten sonra hemzemin geçitteki bariyer arızalanarak takılı kaldı. Kapalı kalan bariyer nedeniyle her iki taraftan gelen otomobil sürücüleri zor anlar yaşadı. Bir süre bekleyen sürücüler bariyerin açılmadığını görünce ters istikametten karşıya geçmeye çalıştı. Bazı süsücüler ise bariyerin açılmasını bekledi. yaklaşık yarım saat takılı kalan bariyer daha sonra açıldı. Takılı kalan bariyer nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.