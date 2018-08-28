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(Görüntülü) Arıların saldırısına uğrayan kadın öldü

ELBEYLİ (Kilis), (DHA)- KİLİS'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti

28 Ağustos 2018 02:31

ELBEYLİ (Kilis), (DHA)- KİLİS\'in Elbeyli ilçesinde, evinin önünde bal kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğrayan Saliha Solak (69), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Aşağıbeylerbeyi köyünde meydana geldi. Evinin önünde dolaşan Saliha Solak, kovanlarından çıkan arıların saldırısına uğradı. Arılar tarafından sokulan kadın, yakınlarının ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Solak, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaşamını yitiren kadının cesedi, otopsi Gaziantep Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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