(Görüntülü) Ardahan beyaza büründü

Ardahan beyaza büründü Deniz BAŞLIARDAHAN (DHA)-ARDAHAN?da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı sabaha karşı kent merkezini beyaza büründü. Ardahan\'da evlerinden çıkanlar kar sürprizi ile karşılaştı. Gece saatlerinde etkili olan yağmur sabaha karşı yerini kısa süreli kar yağışına bıraktı. Erken saatlerinde kar sürprizi ile uyanan Ardahan?lılar işyerleri ve evlerinin önlerinde kar temizliği yaptılar. Soba ve kaloriferlerin yakıldığı kent merkezinde karınkeyfini yine çocuklar çıkardı. Park ve bahçeler kar altında kalırken, kartpostallık görüntüler oluşturdu. ERZİNCAN\'DA 17 KÖY YOLU ULAŞIMA KAPANDI Öte yandan kar yağışının etkili olduğu Erzincan\'ın Refahiye 10, Çayırlı\'da 5 ve Otlukbeli de 2 olmak üzere toplam 17 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdersine bağlı bağlı karla mücadele ekipleri yol açma çalışmalarını başlattı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ------------------- -Gece kar yağışından görüntü -Karla kaplanan araçlardan görüntü -Kar temizliği yapanlardan görüntü -Park ve bahçeerden görüntü -Detay görüntüler Haber-Kamera ?Deniz BAŞLI ARDAHAN (DHA) (Tür: Yurt)