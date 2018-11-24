(Görüntülü) Ardahan-Ardanuç yolu kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapatıldı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN (DHA)- ARDAHAN ile Artvin\'in Ardanuç ilçesini bağlayan Bülbülan Yaylası yolu, kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.



Ardahan\'ın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı trafiği olumsuz yönde etkiliyor. Kar ve tipi nedeniyle, deniz seviyesinden 2 bin 581 metre yükseklikteki Ardahan ile Artvin\'in Ardanuç ilçesini birbirine bağlayan Bülbülan Yaylası yolu trafiğe kapatıldı. Artvin-Ardahan Karayolu\'nu kullanmak isteyen sürücüler, yol trafiğe kapatıldığı için geri dönmek zorunda kaldıklarını söylediler.