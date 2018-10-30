(Görüntülü) Araplar, gayrimenkul için Samsun'u tercih ediyor

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - TÜRKİYE Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Başkanı Murat Toktaş, Samsun\'a Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin kentte en çok gayrimenkul alımı yaptıklarını söyledi. Toktaş, Samsun’un son birkaç yıldır Körfez ülkelerinden talep görmeye başladığını belirtti. Karadeniz Bölgesi, son yıllarda Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinden ziyaretçilerin akınına uğruyor. Karadeniz sahil kentlerinde Turizm Merkezleri ve Doğa Parkları\'nı tercih eden Arap turistler, ziyaret ettikleri illerde konut, arsa ve gayrimenkul alımlarına yöneldi. Samsun’u ziyaret eden yabancıların ilk tercihi de konut, arsa ve gayrimenkul oldu. Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Bölge Başkanı Murat Toktaş, Samsun’a Körfez ülkelerinden gelen yabancı turistlerin kentte en çok gayrimenkul alımı yaptıklarını söyledi. \'ARAPLAR ÖNCE DAİRE SONRA DA YATIRIM YAPMAYA BAŞLADI\' Toktaş, Samsun’un son birkaç yıldır Körfez ülkelerinden talep görmeye başladığını belirterek, \"Turizmin hareketlendiği bölgeleri de turizme dayalı satışlarında arttığını görüyoruz. Son yıllarda Trabzon’da körfez ülkelerinden gelen yoğun misafirler aynı zamanda yavaş yavaş gayrimenkul alımlarına da başladılar. Bunlar bireysel daire bazında gayrimenkuller olduğu gibi blok halinde satın almalar da gerçekleşti. Bazı yatırımlarda peşinden geldi. AVM yatırımları gibi bazı sanayi yatırımları gibi bu turizm aynı zamanda bunu da tetikledi. Samsun özeline baktığımız zaman Samsun’da son birkaç yıldır körfez ülkelerinden talep görmeye başladı. Zaten amacımızda bizim buradaki körfez ülkelerinden gelen misafir hareketliliğini arttırmak\" diyerek sözlerine şöyle devam etti: \"Bu misafir hareketliliğiyle birlikte görüyoruz ki buraya gelenler Samsun’dan gayrimenkul alımına da yavaş yavaş başlamış durumda. Bununda en büyük göstergesi emlak ofislerinin körfez ülkelerinden gelen misafirlere de yapmış olduğu çalışmalarda hizmet vermeye başlaması. Biz de bu kıvılcımı son birkaç yıldır burada hissediyoruz. Eminim birkaç yıl içinde turizme bizim bu yaptığımız yatırımlar geri dönmeye başladığı zaman bununla birlikte gayrimenkul yatırımları, ticari yatırımlar, fabrika yatırımları gibi birçok yatırımda bununla birlikte harekete geçecektir.\" Toktaş, Irak, İran, Suriye bölgesinden gelenlerin yanı sıra Suudi Arabistan, Kuveyt, Katar, Bahreyn’den gelenlerin de gayrimenkul arayışları içerisinde olduğunu gözlemlediklerini söyledi.