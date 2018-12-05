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(Görüntülü) Araçlarına kış lastiği takmayanlara ceza yağdı

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) BÖLGE Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Çamlıca Gişeleri'nde kış koşullarına uygun olmayan ve kış lastiği takmayan ticari araçlara yönelik denetim yaptı

05 Aralık 2018 20:04

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) BÖLGE Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Çamlıca Gişeleri\'nde kış koşullarına uygun olmayan ve kış lastiği takmayan ticari araçlara yönelik denetim yaptı. Denetimler sırasında polis ekipleri araçların lastiklerindeki diş derinliklerini \"kumpas\" adı verilen cihazlarla ölçtü. Yük ve yolcu taşıması yapan ticari araçların 1 Aralık ve 1 Mart tarihleri arasında kış lastiği takmaları gerekiyor. Denetimler sırasında kış lastiği takmayan araçlara Karayolları Kanunun 2918 numaralı 65/A maddesine göre 625 lira ceza verildi.


 

REFLEKTÖR TAKMAYAN ARAÇLARA DA CEZA VERİLDİ

Bu arada ticari araçların arka taraflarında bulunan aracın gece fark edilmesi amacıyla takılması gereken reflektörü olmayan araçlara 31/A maddesine göre hem araç şoförüne hem de araç sahibine 108 lira ceza kesildi.


 

KORUMA ÇERÇEVESİ TAKMAYAN TİCARİ ARAÇLARA CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları uygulamada aynı zamanda kaza anında otomobillerin ticari araçların altına girmemesi için ticari araçların arkasına takılması gereken koruma çerçevesi olmayan araçlara 31/A maddesine göre 108 lira ceza yazdı.

 

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