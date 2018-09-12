(Görüntülü) Aracına almayan taksiciden şikayetçi oldu

MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'teki Barlar Sokağı\'nda bulunan bir eğlence mekanında çalışan \'drag queen\' sanatçısı Ercan Topçu (32), kendisini aracına almadığını ileri sürdüğü taksi şoförü hakkında polis merkezi ile Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası\'na şikayetçi oldu.



Eğlence amacıyla olsa da toplumsal hiciv barındıran, kadın kıyafetleri giyip, karikatürize kadın davranışları sergilenerek yapılan bir gösteri olan \'drag queen\' sanatçısı olan, sahnede \'Lou Lou Androgen\' ismini kullanan Ercan Topçu, dün gece yanında Ukraynalı bir kadın arkadaşı ile birlikte Armutalan Mahallesi\'ne gitmek için Marmaris ilçe merkezindeki bir duraktan taksiye binmek istedi. Ancak, taksinin şoförü kendisini aracına almak istemedi. Bunun üzerine Topçu, \"Kısa mesafe olduğu için mi bizi götürmek istemiyorsunuz?\" diye sordu. Ancak, taksi şoförünün \"Hayır, ben seni homoseksüel olduğun için aracıma almıyorum\" diye karşılık vermesi üzerine Topçu, büyük şaşkınlık yaşadı. İkili arasında tartışma çıktı. Bu sırada taksi durağının başkanı olduğunu belirten bir kişi araya girip Topçu\'yu sakinleştirmeye çalışıp, sorunun çözümü için taksi şoförüyle değil kendisi ile muhatap olmasını istedi. Duraktaki iki taksinin de bekleyen başka müşterileri olduğu için kendisini götürmediğini söyleyen Durak Başkanı\'na Topçu, \"Bir kişiyi homoseksüel diye götürmeyen taksiciye ne denir\" diye sordu. Bunun üzerine Durak Başkanı, \"Biz taksici arkadaş için konuyu araştırdıktan sonra gerekli cezayı vereceğiz\" diye karşılık verdi. Topçu, o anları cep telefonu ile de görüntüledi.



Tartışmanın ardından Topçu, kadın arkadaşıyla yoldan geçen başka bir taksiyi durdurup, olay yerinden ayrıldı.



Ertesi gün polis merkezine giden Topçu, taksi şoförü hakkında şikayette bulundu. Ayrıca şikayetini Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası\'na da bildirdi. Marmaris Şoförler, Otomobilciler ve Kamyoncular Odası Genel Sekreteri Mert Baykara, konuyla ilgili şikayetin kendilerine ulaştığını belirterek, \"Bunlar tasvip edilen davranışlar değil. Gerekli araştırmaların ardından şayet bir kusuru olduğu anlaşılırsa bu taksici arkadaşımıza hakettiği cezayı vereceğiz\" dedi.

