(Görüntülü) Araç trafiğine kapalı alana girdi, otomobili merdivende asılı kaldı

Ankara\'da girdiği trafiğe kapalı alanda otomobiliyle merdivende asılı kalan sürücü polis ekiplerine tepki göstererek, \"Ben alkollü değilim. Arabamı buraya park edip eğlenmeye gittim\" dedi.

Olay, Çankaya ilçesine bağlı Meşrutiyet Mahallesi?nde saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Yüksel Caddesi üzerinde seyreden Hasan Ali K. idaresindeki 06 DG 4077 plakalı otomobil, caddenin araç trafiğine bittiği yerde sürücüsünün tabelalara aldırmaması sonucu, hızla yaya alanına girdi. Çevredeki vatandaşların ve polis ekiplerinin uyarılarına aldırmayan sürücü, Yüksel Caddesi\'nde Atatürk Bulvarı istikametinde ilerlemeye devam etti. İnsan Hakları Anıtı?nın yanına kadar gelen otomobil, buradaki merdivenlerde asılı kaldı.

ALKOMETRE, ALKOLÜ ÖLÇEMEDİ

Merdivene geldiğini anlayamayan sürücü, aracı zorlayarak ilerlemeye çalıştı. Çevre esnafının ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Hasan Ali K.\'yı araçtan indirerek aracın anahtarına el koydu. Polis ekiplerinin yaptığı alkol testinde, sürücünün 300 promilin üzerinde alkollü olduğu saptandı.

Olayı gören esnaf, \"Buraya normalde sadece polis ekipleri girip, çıkıyor. Sarhoş biranda buraya daldı. Biz \'dur\' dedik, peşinden koştuk ama durduramadık. Az ilerideki merdivende asılı kaldı öylece. Polis ekipleri şahsın yanına gelip anahtarı elinden aldılar. Bisikletin bile zor geçtiği yerden koca arabayı geçirmeye çalıştı. Allah\'tan yaya falan yoktu. Buraya biraz hızlı girdi\" ifadelerini kullandı.

?KAZA YAPMADIM, ARACI BURAYA PARK ETTİM\"

Kaldırımda asılı kalan otomobil, çekici tarafından kaldırılarak otoparka götürüldü. O sırada polis ekipleri ile tartışan alkollü sürücü, şunları kaydetti:

\"Arabayı buraya park ettim. Ben sarhoş değilim. Aracımı oraya bırakarak gidip yedim, içtim ve eğlendim. Aracımı parka çekiyorsunuz ve beni sarhoş diye yargılıyorsunuz. Buyrun park halindeki arabamı götürün, bende yarın gelip ifade veririm\"\"

Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen alkollü Hasan Ali K., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.