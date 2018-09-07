(Görüntülü) Araba karşılığında aldığı çek karşılıksız çıktı

Can Çelik-Sude UÇAROĞLU/ADANA, (DHA)- ADANA\'da mobilya mağazası sahibi Sait Erdem (55), internet üzerinden satışa koyduğu otomobilini satın alan kişiler tarafından karşılıksız çek verilerek dolandırıldığını öne sürerek şikayetçi oldu.



Merkez Yüreğir ilçesi Levent Caddesi\'nde mobilya mağazası bulunan Sait Erdem, 2016 model otomobilini Haziran 2018\'de bir internet sitesi üzerinden ilan vererek satışa çıkardı. İlan üzerine Trabzon\'dan arayan Mustafa N. ile Erdem, 214 bin TL\'ye anlaştı. Erdem\'e ödemeyi 119 bin TL nakit, 95 bin TL çek olarak yapacağını anlatan Mustafa N., 6 Haziran günü arkadaşı İlker K.\'nın Adana’ya gelip, satış işlemini gerçekleştirebileceğini söyledi. Anlaşmadan sonra Mustafa N.\'nin ortağı olduğunu iddia edilen Arslan A. üzerine kayıtlı firmanın çek hareketlerini kontrol eden Erdem, herhangi bir problem yaşanmadığını öğrenince satışa onay verdi.



Bunun üzerine 6 Haziran günü Adana’ya gelen İlker K., 119 bin TL\'yi Erdem\'in hesabına yolladı. Geri kalan miktarı 20 günlük çek olarak ödeyen İlker K., satış sonrası Adana\'dan ayrıldı. Çekin günü geldiğinde bankaya giden Sait Erdem, 95 bin TL\'lik çekin karşılıksız olduğunu öğrendi. Telefonla bahsi geçen kişilere ulaşmaya çalışan Erdem, hiçbir sonuç alamadı.



\'BİRÇOK MAĞDUR KİŞİ VAR\'



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'na suç duyurusunda bulunduğun dile getiren Erdem şöyle konuştu:



\"Dolandırıldığımı anladıktan sonra hemen avukatıma durumu bildirdim, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Haciz kararı koydurduk, fakat adamların üzerine hiçbir şey yok. Her şey yok olmuş. Daha sonra internetten araştırdık ki; bizim gibi birçok kişiyi benzer yöntemlerle dolandıran bir çeteyle karşı karşıyayız. Hala da piyasayı dolandırmaya devam ediyorlar. Araştırmamız sonucu Trabzon\'da lüks bir hayat yaşıyorlar. İnsanlarla iletişim kurarken üst düzey devlet yetkililerinin isimlerini kullanıp, tanıdıkları olduğunu söylüyorlar. Böylece göz boyayıp, milleti kandırıyorlar. Sosyal medyada da birçok mağdur ile irtibata geçtik, sadece biz değilmişiz. Trabzon Emniyet Müdürü ile görüştük, gerekeni yapacaklarını söylediler. Buradan Adalet Bakanlığı\'na, İçişleri Bakanlığı\'na rica ediyorum; lütfen bu işe bir çözüm bulsunlar. Başka insanların da canı yanmasın.\"



Adana Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor.