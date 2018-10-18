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(Görüntülü) Ara Güler'in ölümüne ilişkin başhekimden açıklama (2)

Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler'in ölümüne ilişkin tedavi gördüğü Şişli Florance Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr

18 Ekim 2018 12:26

Hüseyin COŞKUN-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL,(DHA) ÜNLÜ gazeteci ve haber fotoğrafçısı Ara Güler\'in ölümüne ilişkin tedavi gördüğü Şişli Florance Nightingale Hastanesi Başhekimi Dr. Okan Özçeker hastane önünde açıklama yaptı. Özçeker, \"Fotoğraf sanatçısı Ara Güler, konjestif kalp yetmezliği, kronik böbrek yetmezliği ve periferik arter hastalığı nedeniyle tedavileri Şişli Florance Nightingale Hastanesi\'nde devam ederken, kalp ve solunum durması sebebiyle yoğun bakım ünitesine alınmış, müdahalelere yanıt vermemiş ve saat 23.20\'de vefat etmiştir\" dedi. Hastane önünde Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, foto muhabiri Coşkun Aral da açıklama yaptı.

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