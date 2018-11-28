(Görüntülü) Apartmanda yangın paniği; ev sahibi hastaneye kaldırıldı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da bir apartmanın 3\'üncü katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Ev sahibi Meryem Karaca (20), dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Evi kullanılamaz hale getiren yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Olay, saat 06.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 7061 Sokak\'taki 5 katlı apartmanın 3\'üncü katında meydana geldi. Meryem Karaca, evinde otururken içeriyi bir anda duman kapladı. Büyük panik yaşayan Karaca, bağırarak komşularından yardım istedi. Meryem Karaca\'nın evine koşan komşuları bir taraftan alevleri söndürmeye çalışırken, bir taraftan da itfaiyeye haber verdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren müdahalesi sonucu söndürüldü. Evin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.



Yangının şokunu bir süre üzerinden atamayan ve dumandan etkilenen Karaca, çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.



Yardıma koşan komşulardan Yasin Pala, \"Kadın dışarı çıkıp bağırdı \'İmdat, itfaiyeyi arayın\' diye. Birden dumanlar yükseldi. Nasıl olduğunu anlayamadım. Ben yangın çıkan evin 2 kat üstünde oturuyorum. Apartmanın kapısını açtım, yoğun duman vardı. Kadın yoğun dumandan dolayı şok geçirdi. Tüm eşyalarıyla paraları yanmış durumda. Hiçbir eşyası kalmamış\'\' dedi.



Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.