(Görüntülü) Antiokheia Antik Kenti'nde Büyük İskender'e benzeyen mermer büst bulundu

Nurettin ARKAN YALVAÇ (Isparta), (DHA) Isparta\'nın Yalvaç ilçesindeki Pisidia Antiokheia Antik Kenti\'nde yürütülen kazı çalışmaları kapsamında Büyük İskender\'e benzeyen 25 santim büyüklüğünde mermer büst bulundu. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Bu bir kral mıydı yoksa İskender\'in bir başka versiyonu muydu bunu tam olarak şimdilik söylemek zor ancak daha çok İskender sonrası \'Diadoklar\' dediğimiz İskender\'in komutanlarına benzer tarzda işlenmiş olduğunu görüyoruz. Orijinal şekliyle elimize geçti dedi. Yalvaç\'taki Pisidia Antiokheia Antik Kenti\'nde 11 yıldır yürütülen kazı çalışmalarına başkanlık eden SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, antik kentin Helenistik dönemde hac merkezi olarak kullanılan Men Tapınağı\'nda, geç Helenistik döneme ait olduğu tahmin edilen ve görünümü itibariyle İskender\'e benzetilen mermer büst bulunduğunu söyledi. Men Tapınağı alanında ilk kez geçen yıl kazı çalışmalarına başlandığını belirten Mehmet Özhanlı, kentin doğusunda bulunan oikoslarda (ana mekan, esas oda) 7 nokta açıldığını ve 7 numaralı noktada bulunan mermer büstün arkeoloji tarihine ışık tutacak önemli bir eser olduğunu kaydetti. \'ORİJİNAL ŞEKLİYLE ELİMİZE GEÇTİ\' Men Tapınağı alanında başlatılan kazıda bu yıl planlandığı gibi çalışma yapamadıklarını, kaçak kazıların oluşturduğu tahribat nedeniyle plan değişikliği yaptıklarından söz eden Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Bu yıl tahribatın giderilmesi yönünde bir çalışma yaptık. Ardından yeni alanlarda kazı gerçekleştirildi. Geçen yıl Temenos duvarının çevresini temizlemiştik. Bu yıl da buna devam edildi. Çok aşırı şekilde toprak malzemeyle dolu bir alandı. Kuzey batı köşesine kadar tamamen temizlendi. Geçen yıl oldukça önemli buluntular ele geçmiş olan \'oikoslar\' dediğimiz hemen tapınağın doğusunda yer alan özellikle kaçak kazıların yapılmış olduğu yapılarda çalışma yaptık. Bu yılki çalışmalarımızda 4 yeni oikos açığa çıkardık. Bu oikoslardan 7 numara olarak adlandırdığımız yerde geç Helenistik döneme ait büst oldukça önemliydi bizim için. Çünkü bugüne kadar bu alanda ele geçmiş olan en erken döneme ait eserlerden birisi oldu. Dönemin yöneticisi olan İskender\'in saç ve tip şeklini taklit eden bir büst bu. Başında bir kurdele bulunmakta. Bu bir kral mıydı yoksa İskender\'in bir başka versiyonu muydu bunu tam olarak şimdilik söylemek zor ancak daha çok İskender sonrası \'Diadoklar\' dediğimiz İskender\'in komutanlarına benzer tarzda işlenmiş olduğunu görüyoruz. Orijinal şekliyle elimize geçti dedi. \'ÖNEMLİ BİR BULUNTU\' Ele geçirilen eserin oldukça önemli bir buluntu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mehmet Özhanlı, Men Tapınağı alanından çıkarılan eserin gerekli incelemelerin ardından envantere kaydedilerek Yalvaç Müzesi\'nde korumaya alındığını vurguladı. Özhanlı, sözlerini şöyle sürdürdü Bu eserle birlikte MÖ 50- 25 yıllarına tarihlendirilen bir gümüş sikke ele geçirildi. Bugüne kadar tapınakta yaptığımız kazılarda ele geçen en erken olarak nitelendirebileceğimiz eserlerden bir tanesiydi. 2 yıl içerisinde elde ettiğimiz veriler Men Tapınağı\'nın özellikle Hristiyanlık öncesi paganist inançlar hakkında oldukça fazla ve Hıristiyanlığın oluşturduğu ön yargıdan farklı bir din anlayışı olduğunu bize gösterdi. Bununla ilgili notlar tabii ki yayına hazırlanıyor. Önümüzdeki yıllarda bunlar çıkacaktır.