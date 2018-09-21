(Görüntülü) Antik kent üzerine AVM için ruhsatı aldılar, çalışmalara başladılar 2

Enver Fatih TIKIR- Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti üzerinde AVM için ‘İmar Barışı’ndan yararlanarak Mudanya Belediyesi’nden Yapı Kullanma Ruhsatı alan Özdilek Holding, merkezde temizlik çalışmalarını başlattı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, \"Yasa gereği, ruhsat vermek zorunda kaldık. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması için eylemler yapacağız. Açlık grevini dahi düşünüyoruz\" dedi.







Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu\'nun 3\'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde, 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM\'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7\'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM\'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1\'inci İdare Mahkemesi\'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Danıştay\'ın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada, yargı süreci devam ediyor.







İMAR BARIŞI\'NA KARŞI KAMULAŞTIRMA KARARI







Yargı sürecinde el değiştiren AVM\'nin yeni sahibi şirket, otoparkla birlikte 9 bin 312 metrekarelik alana inşa edilen tesisi işletmeye açabilmek için \'imar barışı\' başvurusu yaparak yapı kayıt belgesi aldı. Mudanya Belediyesi ise şirketin AVM\'yi işletmeye açma girişimine, söz konusu alanla ilgili acele kamulaştırma kararı alarak cevap verdi. İlçedeki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şirketin AVM\'yi işletmeye açma girişimini protesto etti. Bu gelişmeler yaşanırken, daha önce imar barışı başvurusu yaparak kayıt belgesi alan Özdilek Holding, bu başvurunun sonunda Yapı Kullanma Ruhsatı karşılığı olan izin belgesini Mudanya Belediyesi’nden aldı. Holding yetkilileri, AVM\'nin açılışı için binada temizlik çalışmalarını başlattı.







\'YASA GEREĞİ, RUHSAT VERMEK ZORUNDA KALDIK\'







Özdilek Holding’e yasa gereği ruhsat vermek zorunda kaldıklarını belirten Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, \"Hüseyin Özdilek, imar barışından yararlanarak işletme ruhsatını aldı. Biz de bu arada kamulaştırma kararı almıştık. Henüz bakanlıktan resmi olur gelmedi. Bu süreç devam edecek. Bizim, kamulaştırma kararımız devam edecek. İçişleri Bakanlığı\'ndan gelecek kararı bekleyeceğiz. Buranın; AVM olarak çalışmaması için başka alternatifler varsa, onları değerlendireceğiz. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması için eylemler yapacağız. Açlık grevini dahi düşünüyoruz. Bunları gerçekleştireceğiz\" dedi.