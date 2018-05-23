(Görüntülü) ANTEP FISTIĞI BOYKOTU BİTTİ AMA MANİSALI TATLICILAR FISTIK ALMIYOR

Haber- Kamera Nermin UÇTU MANİSA, (DHA)ANTEP fıstığındaki aşırı fiyat artışını protesto için 4 gündür fıstıklı baklava yapmayan Manisa\'daki baklava ve tatlı üreticileri, boykot bitmesine rağmen, rakam istedikleri seviyeye düşmediği için bu ürünü satın almıyor. Cevizli baklavaya ağırlık veren tatlıcılar, eskiden 10 çeşit yaptıkları fıstıklı baklavayı 3 çeşide kadar düşürdü. Ramazan ayında Antep fıstığının kilosunun 220 liraya kadar çıkması, baklava üreticilerini ayaklandırdı. Manisa\'daki baklava üreticilerinin bazıları, başka illerde de olduğu gibi 17-20 Mayıs arasında Antep fıstıklı baklava yapmama kararı aldı. Dükkanlarının önüne \'bugün fıstık yok, boykot var\' pankartı asan baklava üreticileri, boykotun bitmesine rağmen cevizli baklava yapmaya devam ediyor. Tatlıcılardan bazıları ise boykot afişlerini işyerlerinden indirmedi. Tatlıcılar, Antep fıstığını ellerindeki stoklardan kullanacaklarını, bu durumun, fıstığın istedikleri fiyatı bulana kadar devam edeceğini belirtti. TATLICILAR YENİ ALIM YAPMADI Fiyat artışına üreticiler olarak hep birlikte karşı durduklarını ifade eden tatlı imalathanesi sahibi Memet Çoban, Antep fıstığı fiyatlarının 110-130 lira arasındayken bir anda 220 liraya tırmandığını belirterek, Bu olmaması gereken bir şeydi. Ramazana hazırlık yapılmıştı. Birileri fıstıkları topladı, bekletip ramazan ayında piyasaya sürdü. Nasılsa alacaklar fikriyle böyle bir suni gündem yarattılar dedi. Antep fıstığının fiyatının cevizin 2 katı olması gerektiğini kaydeden Memet Çoban, Ceviz 45 lira ise Antep fıstığının da 90, en fazla 100 lira olması gerekir. Ama maalesef ki insanlar aç gözlü. Eğer tekrardan suni bir gündem oluşursa, biz de aynı tepkiyi ve hatta daha fazlasını vereceğiz. Şu anda fıstık var ama alan yok. Çünkü aldığınız zaman o fiyatı kabul edersiniz. Kabul ettiğiniz zaman da o fiyat sabitlenir. Bu yüzden fıstık almama kararı aldık. Sadece elimizdeki fıstığı kullanacağız. Boykotun bitmesine rağmen fiyat yerini bulana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Çünkü fıstık kendi fiyatını bulmalı. Yoksa bu kadar emek boşuna gider diye konuştu. Tatlı üreticisi Çoban, tepki karşısında fiyatların yavaş yavaş düşmeye başladığını belirtti. Diğer tatlı üreticileri de boykotun bitmesine rağmen cevizli baklavaya ağırlık verdiklerini ve eskiden 10 çeşit fıstıklı baklava yaparken şimdi sadece 2-3 çeşit çıkardıklarını söyledi.