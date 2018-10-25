(Görüntülü) Antalyaspor'da Trabzonspor hazırlıkları sürüyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) - ANTALYASPOR, cumartesi günü sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarını teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı taktik antrenmanıyla sürdürdü. Spor Toto Süper Lig\'in 10\'uncu haftasından Antalyaspor ile Trabzonspor, 27 Ekim Cumartesi günü saat 19.00\'da Antalya Stadı\'nda karşılaşacak. Kırmızı beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesi sahada futbolcularıyla kısa süreli görüşme yaptı. Deneyimli teknik adam, oyuncularına Trabzonspor maçının önemini anlattı. Koşu ve ısınmayla başlayan antrenmanda kırmızı beyazlılar top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenmanın ikinci bölümünde futbolcular taktik çalışması yaptı. Taktik maç izlemeye kapalı gerçekleştirildi. Antrenmana sakatlığı nedeniyle Charles ile sol elinin 5\'inci parmağındaki kırık nedeniyle ameliyat olan Celustka katılmadı.