(Görüntülü) Antalyaspor'da olağanüstü genel kurul kararı (2)

Cihan Bulut: \"Kesin kararım, ben yoruldum\" Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) ANTALYASPOR Kulübü Başkanı Cihan Bulut, Atiker Konyaspor karşılaşmasında kendisine yönelik istifa tezahüratı yapan taraftarın isteği üzerine genel kurul kararı aldıklarını belirterek, \"Kesin kararım. Ben yoruldum, ben vaktimi, nakdimi verdim. Kimseden herhangi bir şey beklemiyorum. İcra geliyor, durdurmaya çalışıyoruz. Dostlarımıza sözlerimizi yerine getiremez olduk\" dedi. Antalyaspor Başkanı Cihan Bulut, Atilla Konuk Tesisleri\'nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıda 10 Ocak\'ta göreve geldiğini anlatan Bulut, görev sürecinde şahsı ve yönetimi olarak her güne sıkıntıları aşmak için mücadele ederek başladığını anlattı. Antalyaspor\'un ekonomik sıkıntılar yaşadığını aktaran Bulut, \"Mali sıkıntıları bu hale getiren biz değiliz. Onlar şu an burada yok. Düzelmesi için her türlü mücadeleyi verdik. Gerek kasa faydası gerekse arkadaşlarımızın özel kredisini kullanarak takımımızın çıkmazdaki durumundan rahata kavuşması için mücadele ettik. Elimizden gelen buydu. Bu mücadele devam ederken Konya maçındaki taraftarın isteğini gündeme almamak mümkün değildi. Taraftarın sözünü dinliyorum, genel kurul kararı aldık. Genel kurulumuz inşallah bundan sonra gelecek arkadaşlara hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi. \"BUGÜN BEN VARIM YARIN BAŞKASI GELİR\" Kulübün herhangi bir siyasi partinin arka bahçesi olmaması için mücadele ettiğine değinen Bulut, bazı siyasi partilerin taraftarı yönlendirmeye çalıştığını duyduğunu söyledi. Siyasilerden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel dışında kulübe destek verenin olmadığını dile getiren Bulut, \"Takımımızın paraya ihtiyacı olduğunu söyledim. Bizim de gücümüz belli. Bu hale biz getirmedik. Her türlü tasarruf tedbirini aldık. Bazı oyuncularımızla, çalışma arkadaşlarımızla yollarımızı ayırdık. Benim kulüp başkanı olduğum süreçte kimseyle kavga etme lüksüm yoktur. Kulüp adına kimseyle kavga etmem. Çünkü zarar verir. Bugün ben varım yarın başkası gelir\" diye konuştu. \"TARAFTARA ALINGANLIĞIM YOK\" Taraftar grubu temsilcilerinin geçen sezon oynanan Göztepe karşılaşması sonrası sarı kırmızılı takımın tek taraftar grubuyla tribünde yer aldığı örneğini verdiğini anlatan Bulut, Antalyaspor taraftarının da benzer bir oluşumla tek tribünde yer alma isteklerini mutlulukla karşıladığını kaydetti. Bu istek doğrultusunda görüşmeler yaptıklarını aktaran Bulut, perşembe günü 07 Gençlik taraftar grubunun bu karardan vazgeçtiğini belirtti. Atiker Konyaspor karşılaşmasında Antalyaspor 1-0 öndeyken kendisine yönelik \'istifa\' tezahüratı yapıldığına dikkati çeken Bulut, şöyle dedi: \"Bütün futbolcularıma teşekkür ediyorum. İstifa isteyen taraftara da alınganlığım yok. Onların isteklerini yerine getirdim. Tek istediğim 90 dakika boyunca takımını destekleyen taraftardır. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Nakdimizi, vaktimizi verdik. Dünya ölçeğinde önemli hocalarımızla Antalyaspor menfaatlerine ne yaparız diye konuştuk. Taraftarın isteğini dikkati alıyorum. Genel kurula gitme kararı aldık. Son güne kadar takımın başındayız. Bugüne kadar genel kurul kararı almama nedeni Antalyaspor sevgimizdir. Antalyaspor\'u bırakıp gitmek benim ve yönetimimin isteyeceği son şeydir. \'Bıraktı gittiler\' denmesini istemeyiz.\" \"SIFIR GELİRİMİZ VAR\" Antalyaspor\'un sıfır gelirine rağmen artan borcuna dikkati çeken Bulut, tasarruf amaçlı 7 futbolcuyla yollarını ayırdıklarını, 2 futbolcuyu transfer ettiklerini söyledi. Yeni transferlere lisans çıkaramadıklarını anlatan Bulut, şunları söyledi: \"Küçük bir miktar SSK borcumuz var. Rıza hocanın 500 bin euro alacağına ilave yardımcı hocalarına ödemeler var. Giray Kaçar\'a çok eskiden kalan borç var. Sıfır gelirimiz var. Reklam geliriyle ilgili sıkıntımız var. Benden sonra gelen arkadaşlar beni ne zaman ararsa yanlarında olacağım. Onlara yaptıklarımı Antalyaspor adına yapılabilecekleri anlatacağım. Bundan sonra birkaç projemiz de vardı. O arkadaşlara bu projelerde yardım edeceğimin sözünü veriyorum. Antalyaspor\'u daha iyi yerlerde görmek istiyoruz.\" \"OY BİRLİĞİYLE BU KARARI ALDIK\" Atiker Konyaspor karşılaşması sonrası yönetim kurulu üyeleriyle telefonla görüşerek genel kurul kararı aldığını açıklayan Bulut, \"Maç sonrası telefon trafiği yaptım. Oybirliğiyle bu kararı aldık. Bugün, yarın genel kurul tarihini açıklayacağız. Yönetime talip olan arkadaşlarımızın transfer dönemi bitmeden. Kulübümüz, dernek ya da vakıfla, camiamızla irtibat kurmasını talep ediyorum. Bizi de arayan olursa gerekli mercilere götürürüm\" dedi. \"KESİN KARARIM\" Olağanüstü genel kurul kararı nedenlerini anlatan Bulut, açıklamasını şöyle tamamladı: \"Kesin kararım. Ben yoruldum, ben vaktimi, nakdimi verdim. Kimseden herhangi bir şey beklemiyorum. İcra geliyor, durdurmaya çalışıyoruz. Dostlarımıza sözlerimizi yerine getiremez olduk. Yarın oluşacak yönetimde kulübün menfaati açısından birkaç arkadaşımızın olması için yeni yönetime tavsiyede bulunacağım. Futbolcular 90 dakika galibiyet için elinden geleni yaparken taraftar \'yönetim istifa\' diyor. Bir grup taraftarın bize böyle demesinde tahmin ediyorum ki bildikleri vardır.\"