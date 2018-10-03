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Spor

(Görüntülü) Antalyaspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları sürüyor

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)  Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı

03 Ekim 2018 23:34

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA) 
Antalyaspor, cumartesi günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarına teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde yaptığı antrenmanla başladı.
Spor Toto Süper Lig\'in 8\'inci haftasında Antalyaspor, sahasında lider Galatasaray ile oynayacak. Lige yaptığı kötü başlangıcın ardından puan cetvelinde 4\'üncü sıraya yükselmesiyle dikkati çeken kırmızı beyazlılar, Galatasaray maçında puan kazanmayı hedefliyor. Antalyaspor, Galatasaray maçı hazırlıklarına Atilla Konuk Tesisleri\'nde yaptığı antrenmanla başladı. Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman, koşu ve ısınmayla başladı. Daha sonra kırmızı beyazlılar 3 gruba ayrılarak top kapma ve pas çalışması yaptı. Teknik direktör Korkmaz, antrenmanın izlemeye kapalı ikinci bölümünde futbolcularına taktik çalıştırdı. Antrenmanda futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
Antrenmana sakatlığı devam eden William, Barrada, Charles, Mevlüt katılmadı.

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